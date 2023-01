Vero Lozano, furiosa por las críticas a la hija de Isabel Macedo: "Se metieron con el cuerpo de una bebé"

Vero Lozano no dejó pasar el repudiable accionar de las personas que, escudadas en las redes sociales, criticaron con crueldad el cuerpo de la beba de Isabel Macedo y juzgaron a la actriz como madre.

La encargada de darle paso al descargo de la conductora de Corta por Lozano fue Juariu, quien abordó el tema en el programa de Telefe.

Más sobre este tema Isabel Macedo habló tras los cuestionamientos al peso de su beba: "Es una gorda divina"

"Tenemos acá la polémica del día, que surgió en las redes sociales. Tenemos a Isabel Macedo, que publica una foto de su hijita Julia, la más chiquita. Subió que era la primera vez que iba a la playa, con palabras muy hermosas", dijo la instagramer.

"Lo que hace la gente es que opina si la bebita está en peso o no. Estamos muy rotos como sociedad. Es una bebé, una cosa preciosa. Me da ganas de llorar". G-plus

Y Vero acotó: "¡Es una cosa de locos! Lo linda que es esa bebé".

Acto seguido Juariu continuó desarrollando la polémica del día, de la que fue víctima una bebita. “Este posteo tiene casi 8 mil comentarios. Hay comentarios muy lindos y también con comentarios horribles de la gente. Pero acá uno dice ‘¿cómo pueden juzgar el cuerpo de una bebé?’”.

Indignada e interrumpiendo a su compañera, Lozano expresó molesta: "¡Se metieron con el cuerpo de una bebé!".

"La presión que hay, que desde niñas nos juzgan por nuestro cuerpo. ¡Es una bebé! ¡No se habla de los cuerpos ajenos! Y menos de un niño o una niña". G-plus

EL DESCARGO DE VERO LOZANO TRAS LAS CRÍTICAS A LA HIJA DE ISABEL MACEDO

“Básicamente, lo que hace la gente es que opina si la bebita está en peso o no. Yo digo, estamos muy rotos como sociedad. Es una bebé, una cosa preciosa. Me da ganas de llorar".

Más sobre este tema Isabel Macedo respondió a las críticas que recibió su beba: "Para mí, el aspecto físico no te define"

"Ella la muestra con orgullo, con su mallita, con el sombrerito, en sus primeros días de playa y hay mierdas que dicen: '¿La llevaste al pediatra? No por ser mala, pero esa nena está excedida'. ¿Por qué no se meten las palabras en el orto? Perdón, pero yo no lo puedo creer".

“Chicos, estamos destruidos. La presión que hay, que desde niñas nos juzgan por nuestro cuerpo, es una bebé. ¡No se habla de los cuerpos ajenos! No se opina, no se dice. Y menos de un niño o una niña".