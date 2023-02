El verdadero motivo por el que Fede Bal lavaba sábanas a la madrugada y el planteo de Sofía Aldrey

El detonante de la separación de Federico Bal de Sofía Aldrey fue la puesta en marcha del lavarropas del protagonista de Kinky boots en una madrugada. El actor lo admitió entre risas, al tiempo que descartó que haya sido luego de cometer una infidelidad.

"Parece que se fue alguien y yo limpié las sábanas, pero no fue así. Ella pensó eso", aseguró el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

"Lavé un montón de sábanas, ropa y cosas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra. Posta que no es como piensan todos, que se fue una chica y yo lavé. No fue eso, pero no lo voy a contar porque me parece un montón", aclaró en una nota con Intrusos desde Carlos Paz.

Más sobre este tema "Nunca más en la vida": la fuerte decisión de Fede Bal tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey

Al final, Fede Bal admitió que Sofía recibió la notificación en el celular de que se había activado el lavarropas y que le "preguntó" el motivo, pero "era otro el contexto".

LA VERDAD SOBRE POR QUÉ FEDE BAL LAVÓ SÁBANAS A LA MADRUGADA Y SOFÍA ALDREY ENFURECIÓ

Más allá del hermetismo de Federico Bal respecto de por qué se puso a lavar las sábanas a la madrugada, Pablo Layús reveló la razón de la furia de Sofía Aldrey que desencadenó en la separación.

"Él había hecho una promesa de que no iba a haber más reuniones o fiestas en su casa. Eso no se cumplió, hubo una, uno de los invitados no se sintió bien, se acostó a dormir, en un momento se levantó y vomitó todo", contó el periodista desde Carlos Paz.

"Él había hecho una promesa de que no iba a haber más reuniones o fiestas en su casa. Eso no se cumplió, hubo una, uno de los invitados no se sintió bien, se acostó a dormir, en un momento se levantó y vomitó todo". G-plus

Entonces, Layús continuó: "Sofi empezó a sospechar y vio que no cumplió nunca con el hecho de no hacer reuniones en su casa".

"No sé si Fede Bal decidió lavar… Quisieron lavar en ese momento para que no quede impregnado", cerró el periodista de Intrusos.