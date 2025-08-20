Este martes 19 de agosto, Sandro de América habría cumplido 80 años y, para rendirle homenaje, La Delio Valdez presentó su versión de “Porque Yo Te Amo”, uno de los grandes clásicos del ídolo argentino. El lanzamiento incluye un videoclip oficial.

Con su inconfundible estilo orquestal y fusión de ritmos latinoamericanos, La Delio Valdez reinterpreta esta icónica canción con la potente voz de Black Rodríguez Méndez, sumando emoción y frescura a un tema que marcó generaciones.

MIRA EL VIDEO DE “PORQUE YO TE AMO” DE LA DELIO VALDEZ

El homenaje forma parte de una serie de reconocimientos al legado de Sandro, figura fundamental de la música popular en español. Esta nueva versión de “Porque Yo Te Amo” busca acercar su obra a nuevas audiencias, manteniendo viva la esencia del ídolo de América.