Valeria Archimó apuntó contra Pampita tras su devolución en La Academia: "No me pareció justa su agresión pero es su decisión"

Luego de haber reemplazado a Ángela Leiva en el ritmo caño de La Academia de ShowMatch, Pampita cumplió su promesa de puntuar con el puntaje más bajo a aquellas figuras que hayan participado en lugar de otros y Valeria Archimó no dudó en compartir su malestar por el cero que le otorgó la jurada del certamen.

“El jurado emblemático siempre fue espectacular con Carmen Barbieri y Moria Casán, con artistas que ya tienen un lugar, que tienen un peso en cuánto a la devolución y a lo que te van a decir artísticamente”, comenzó diciendo la artista en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Luego se refirió a cada miembro del jurado: “Guillermina Valdés me copa porque es muy auténtica. Sería como la devolución de la señora que está en su casa. Hernán Piquín es el que decís ‘tiene la autoridad artística’, no le podés decir nada”, lanzó.

"El día anterior yo había visto el programa y vi como Pampita le puso cero a Noelia Marzol. Yo ya fui preparada para que me ponga un cero. No me pareció justa la agresión de Pampita, pero es su decisión. Respeto su opinión, pero ésta es la mía". G-plus

Y continuó: “Pampita tiene re buen ojo. Al tener varios años de estar ahí, están buenas sus devoluciones. Ángel De Brito es el voto picante ya que no te va a hacer una devolución estrictamente de lo que vio bailar. En cuanto a Jimena Barón me encanta, es una gran artista. Siempre me gustó como actriz y ahora todo su carrerón que está haciendo como cantante. Está bueno ese lugar”.

Asimismo, se refirió al cero que le puso Carolina Ardohain: “El día anterior yo había visto el programa y vi como Pampita le puso cero a Noelia Marzol. Yo ya fui preparada para que me ponga un cero. No me pareció justa la agresión de Pampita, pero es su decisión. Respeto su opinión, pero ésta es la mía”, manifestó.

"A mí me parece demasiado extremo. Yo siento que el jurado está para evaluar lo que se hace en la pista de baile. Ahí los que manejan la historia es la producción. Hay un voto castigo a los titulares". G-plus

“A mí me parece demasiado extremo. Yo siento que el jurado está para evaluar lo que se hace en la pista de baile. Ahí los que manejan la historia es la producción. Hay un voto castigo a los titulares. No me tomé nada personal el voto de Pampita, no es que me calentó. Pero en un punto decís ‘qué injusticia, hace tres días que me estoy matando, estoy llena de moretones y no me puntuó a mí, la puntuó a Ángela’”, cerró, firme.