"Que se vacha": las explosivas frases de Coti de Gran Hermano 2022 que se convirtieron en un rap

Dueña de una explosiva personalidad en Gran Hermano 2022, Constanza "Coti" Romero no solo es noticia por su fuerte juego en el reality, también por sus latiguillos y por sus divertidas frases que se transformaron en un pegadizo rap.

"Antes de verla nominar a Coti, preparamos un rap de Coti. Es espectacular", dijo Santiago del Moro en la gala de nominaciones de Gran Hermano, despertando con su anuncio a la tribuna, que coreó: "¡Que se vacha! ¡Que se vacha! ¡Que se vacha!".

Acto seguido, pusieron al aire un clip de Coti hablando con sus compañeros de Gran Hermano y algunas de sus picantes reacciones. Y cada una de esas secuencias fue coronada con el poluar "que se vacha".

"Ya estoy volviendo a brillar de a poquito", "no se toca", "estamos nervioso, ¿eh?", "no entendés vos", "la radio sos vos, que no te callás un rato" y "traidora no soy" fueron algunas de las expresiones de la joven correntina que se convirtieron en un desopilante rap al tener fuerte rebote en las redes y adentro de la casa.

Por ejemplo, su novio, Conejo, le cuestionó su tono de voz. Y Coti, indignada, se quejó: "Lo peor que me hicieron en el día fue decirme que tengo una voz de pito".

CÓMO NACIÓ LA FRASE "QUE SE VACHA" DE COTI EN GRAN HERMANO

A mediados de noviembre, Constanza "Coti" Romero se enojó fuerte con Lucila La Tora tras una gala de nominación y lanzó la famosa frase "que se vaya", que por su tonada correntina sonó "que se vacha" y los fans la viralizaron en las redes sociales.

"Se va a ir este fin de semana. Que se 'vacha', que se 'vacha'...No puede ser. ¿Te das cuenta? Encima dice 'cuidado con Coti'", fue el descargo furioso de la joven contra La Tora que ahora originó el rap.