El domingo, Palermo no solo tuvo la presencia de atletas profesionales y aficionados al deporte, sino también a figuras del espectáculo, el deporte y los medios que se sumaron al desafío.

Entre los presentes estuvieron Mica Vázquez, Martu Ortiz, Fermín Bo, la China San Juan, Cale Ruggeri, quienes recorrieron las calles porteñas y vivieron una experiencia única en el marco de la Media Maratón de Buenos Aires.

En esta edición, que tuvo a Jacob Kiplimo y Verónica Loleo como ganadores, la atleta argentina Florencia Borelli fue la más destacada del continente. La corredora de 32 años finalizó entre las diez mejores dentro de la categoría damas y marcó un nuevo récord sudamericano, con un tiempo de 1h 09min 21seg. Borelli, oriunda de Mar del Plata, superó su propia marca obtenida en el Campeonato Sudamericano de Media Maratón 2022, donde había registrado 1h 09min 31seg.

Con un circuito que atravesó los puntos más emblemáticos de Buenos Aires, la Media Maratón volvió a consolidarse como un evento de referencia regional, combinando deporte, cultura y entretenimiento con una propuesta sin alcohol.

El espíritu de superación y disfrute que caracteriza en este evento se fusionó con la propuesta de Corona Cero, que acompañó a los corredores celebrando la conexión con la naturaleza urbana y el disfrute después del esfuerzo.