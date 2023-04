Uno por uno, qué hacen los participantes de Gran Hermano: la vida fuera de la casa

El 27 de marzo se cerraron las puertas y se apagaron las luces de Gran Hermano 2022/23 consagrando así a Marcos Ginocchio como ganador del certamen. Luego de 5 meses de programas, algunos ex participantes ya tienen su futuro laboral asegurado.

EL FUTURO DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO

Marcos Ginocchio

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, actualmente se encuentra en Salta, donde es oriundo, pero sin duda, al joven de 23 años le van a llegar ciertas propuestas laborales.

Ni bien llegó a Salta, Marcos se mostró super contento en donde manifestó que “estoy super feliz. Es una locura, no puedo creer esto. Para mí es un sueño. Es inexplicable el amor que siento por esta provincia y por la gente de acá. Es muy lindo todo lo que me está pasando”.

Sobre el motivo por el cual ingresó a Gran Hermano, Marcos expresó en una reciente entrevista que “quería, básicamente, vivir la experiencia. Sabía algo del programa, pero tampoco era un experto como Agustín, por ejemplo”.

En ese sentido, el joven agregó que “él conocía a cada uno de los participantes de las ediciones anteriores y sus estrategias. Yo soy una persona que siempre se está poniendo a prueba, me gustan los desafíos y me generaba curiosidad la propuesta de un reality show”.

Además, sobre su futuro, dijo que “quiero ser modelo internacional”.

Nacho Castañares

Nacho Castañares Puente, subcampeón de Gran Hermano y uno de los mejores jugadores del certamen, es otro de los ex hermanitos, que, sin duda, está creciendo de lleno en las redes sociales.

Ni bien salió de la casa, Nacho comenzó a estar activo en las redes y en Twitch llegando a tener más de 21mil views donde allí reacciona a situaciones que no vio ya que estuvo 5 meses aislado.

Hace unos días, a Nacho le llegó una propuesta del Kun Agüero para ser parte de la Kings League y sumarse al equipo que preside. Castañares podría formar parte del equipo, apenas se abra el mercado de pases.

Sumado a Agustín Guardis, el texto rezaba que “¿Cómo los ven a estos fichajes tirando paredes con el Kun?”, decía el texto y, al instante llegaron las reacciones no sólo de los internautas sino también de los protagonistas de la propuesta.

Julieta Poggio

Con mucho carisma y mucha personalidad, Julieta Poggio, la tercera finalista de GH, se ganó el cariño del público. Si bien todavía no recibió ninguna propuesta laboral, la oriunda de Villa Devoto podría dedicarse a la actuación o al modelaje.

El sábado por la noche, Poggio disfrutó de un increíble evento en su casa en donde hubo DJ, catering y tatuajes temporales con su famosa frase de “Fuera malas vibras”.

También encargaron una gigantografía con su cuerpo y llenaron toda la casa con objetos rosas y muchos brillos.

Lucca Bardelli, el novio de la modelo, fue el encargado de compartir varios videos de la celebración, donde se pudo ver el menú elegido para la noche: pizzas, picadas, frutas, tortas y una increíble fuente de chocolate.

Agustín Guardis

Agustín Guardis, uno de los ex participantes más polémicos del ciclo, es uno que la viene rompiendo en sus streams. El platense, desde que salió de la casa, se dedica a eso en donde es acompañado por muchos fans.

Hace unos días, Frodo, como le dicen por su parecido al personaje de El Señor de los Anillos, subió un video a sus redes que dio que hablar. Guardis realizó una producción de fotos en la que aparece esposado y en ropa interior para una marca de lencería.

“Me ataron para fotos, no para esto”, escribió el platense junto a un video en el que se lo veía en ropa interior, con un arnés y esposado, mientras su amigo y manager le pegaba con un látigo.

Thiago Medina

Thiago Medina, oriundo de González Catán, inauguró su verdulería, enseño parte de su negocio y reveló el precio de los productos. El ex hermanito estuvo acompañado por Romina Uhrig y Alexis “Conejo” Quiroga.

Según explicó el joven, “cumplió su sueño” y recordó que en cada oportunidad su madre fallecida se le venía a la cabeza con la frase: "Verguenza es salir a robar".

En tanto, Thiago le contó a Georgina que la verdulería se ubica en el barrio de Villa Unión y además, enseñó cuáles eran algunos de los precios de las frutas y verduras que están a la venta. Según especificó, se pueden encontrar uvas por $600 el kilo, $400 el kilo de papa y $250 el kilo de limón.

Además, en las redes se habló mucho de la ausencia de Daniela Celis, su novia. La joven de Moreno rompió el silencio y detalló que “que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe, el proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quiénes están a su lado. Mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro”.

Constanza Romero

Coty Romero, una de las ex participantes más polémicas de la edición, es una que le va bien en las redes sociales. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, la correntina revoluciona y da que hablar.

En pareja con Alexis “Conejo” Quiroga, quienes viven juntos por la zona de Palermo, Coty, hace unos días, subió una foto con un mensaje positivo y para reflexionar.

A la correntina se la ve sentada sobre su cama en ropa interior junto a una profunda reflexión: “Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo como es, con celulitis, estrías, con rollitos, marcas y cicatrices, hermoso”.

La participante que recientemente cambió su color de pelo de rubio a colorado, y se hizo varios retoques estéticos en el rostro luego de su salida del reality, manifestó estar a gusto con su físico y lo comprobó haciendo públicas sus fotos semidesnuda.