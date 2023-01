Tremendo cruce de Marian Farjat con Flor Ventura en El Hotel de los Famosos 2: "A mí no me empujás, maleducada"

Si bien ya mantuvo fuertes cruces en El Hotel de los Famosos 2, en esta oportunidad, Marian Farjat protagonizó un tremendo momento de tensión con Flor Ventura, a poco de haber ingresado al reality de eltrece en reemplazo de Charlotte Caniggia.

Todo comenzó cuando Marian se sumó a la reunión entre sus compañeros y Carolina “Pampita” Ardohain y Flor le hizo saber su descontento al ver que se iba a sentar muy cerca suyo.

Así fue el picante ida y vuelta:

Flor: -No, no, pará. Acá, en frente mío, no te sientes.

Marian: -¿Dónde me siento? Alguna vez tratame bien querida, eh.

F: -Pero es una falta de respeto que te sientes en frente mío.

M: -¡A mí no me empujas! No te había visto. Me iba a poner al costadito, querida. ¡Maleducada!

¡Qué momento!

FLOR VENTURA INGRESÓ A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 EN REEMPLAZO DE CHARLOTTE CANIGGIA

A poco de que Charlotte Caniggia renuncie a El Hotel de los Famosos 2, Flor Ventura sorprendió a sus compañeros tras convertirse en la nueva participante del reality de eltrece y ya se sumó a las internas del programa.

Interesada en el día a día de los concursantes, Flor pidió actualización de todas las novedades: “Quiero que me cuenten todo”, pidió, divertida. Y agregó, muy emocionada por este desafío: “Estoy lista para jugar, estoy lista para darlo todo”.

“Sinceramente, tenía un poco de vértigo por cuál iba a ser la bienvenida, digamos, con la que me recibieran los chicos. Y la verdad es que tanto los chicos como las chicas todos recontra buena onda”, cerró Ventura, en esta primera instancia en el juego.