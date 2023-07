Tremendo cruce entre Cinthia Fernández y Mónica Farro en pleno vivo: "No es el momento"

Cinthia Fernández y Mónica Farro protagonizaron un tenso cruce en Nosotros a la Mañana por sus dichos sobre Lotocki en medio del momento que atraviesa Silvina Luna.

“Mis declaraciones fueron decir que yo estoy bien, y mi experiencia personal al hacerme una cirugía con ese cirujano o el que haya sido, fue buena”, dijo la vedette.

Entonces, Cinthia retrucó: “Pero Mónica, en otras ocasiones no fuiste muy empática y creo que vos tenes cintura en los medios como para entender que no es el momento”.

“Si a mí me lo preguntan, yo como persona respetuosa que soy, voy a contestar la pregunta”, respondió por su parte Farro a la panelista.

Indignada, Cinthia le mostró su descontento a sus palabras: “No es el momento Mónica, hay que ser empáticos, vos fuiste a hacer el chivo como si nada”.

MÓNICA FARRO CONTÓ QUÉ HIZO TRAS VER LA CANTIDAD DE PERSONAS AFECTADAS POR LOTOCKI

Mónica Farro contó que tras ver la cantidad de personas que se vieron afectadas por las cirugías estéticas con Aníbal Lotocki se realizó estudios para ver su estado de salud.

“Me hice los exámenes correspondientes y gracias a Dios yo no tengo ningún problema. Yo me hice una transferencia de grasa, yo no me puse metacril”, aseguró la vedette.