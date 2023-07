Luis Ventura arremetió contra Rial tras asegurar que lo demandará civil y penalmente: "Sinvergüenza"

Luego de escuchar las fuertes declaraciones que dio Jorge Rial en una nota a LAM sobre su deseo de llevarlo a la Justicia –por entrevistar a su hija, Morena, junto a Karina Mazzocco en A la tarde- Luis Ventura redobló la apuesta con una fuertísima advertencia.

Todo comenzó cuando en Polémica en el bar pasaron la entrevista que le hicieron al conductor para el ciclo de América: “A mi hija la explotaron para que hablara de mí. Y ahora, cuando ella tiene un problema, la matan. O sea, no les sirve más. Los mismos que lo cubrieron, pusieron plata para lo que, teóricamente, se había robado mi hija. ¿Y ahora? A mí me jode eso”, lanzó Rial.

Y siguió: “Son dos o tres personas que, además de usar a mi hija, ahora al ser demandados por la Justicia, se escapan. ¡Bol…, dale! Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra que es la Justicia”.

Por otro lado, habló de la audiencia que tenía estipulada con Ventura y Mazzocco: “El viernes voy a una audiencia y me falta la mitad de la gente, ¿dónde están? Se escapan y no reciben las cartas documentos. ¡Estoy hablando de Karina Mazzocco y Luis Ventura, claro! Lo que tenés que decir, decímelo en la Justicia”.

Fue entonces que, tras escucharlo, Luis recogió el guante: “¡Qué caradura! ¡Es un sinvergüenza! Nunca recibí una carta documento. Es más, voy a decir algo. El 8 de agosto tengo una nueva audiencia porque me lo notificó el abogado del canal y espero que estés porque sos muy cag… Fuiste un cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa, y esto te lo digo de frente”.

Y cerró, visiblemente furioso: “Además, te voy a demandar penal y civilmente. Después de haberme rajado de mi laburo, por haber dicho la palabra ‘aborto’, yo no te voy a decir qué hiciste vos con esa palabra. Que te hagas el pelot… en televisión, no me lo banco. Te voy a hacer un juicio. Ya que sos tan macho, el 8 de agosto te quiero ver a ver si te la bancás”.

LA PALABRA DE KARINA MAZZOCCO LUEGO DE CONOCERSE QUE JORGE RIAL LA LLEVARÍA A LA JUSTICIA

Luego de conocerse que Jorge Rial buscaría llevar a la Justicia a Karina Mazzocco y Luis Ventura después de haber entrevistado en varias oportunidades a su hija, Morena, en A la tarde; la conductora fue contundente al hablar de este tema.

"A mí no me llegó ninguna notificación para presentarme en la mediación. No me gusta dar nombres propios, tampoco me gusta aclarar nada. Pero sí, ya que estamos compartiendo información, quiero contarle a la gente que a mí no me ha llegado ninguna notificación", comenzó diciendo Karina en una nota que dio para LAM.

"En realidad no me ha llegado ninguna notificación en los últimos 25 años de trabajo profesional, pero ahora no sé qué se les dio a todos que me mandan una notificación", agregó, firme con su postura.

"Jorge me podría mandar acá la notificación. Sabe que vengo de lunes a viernes, en el horario de mi trabajo. Sí la enviaron a mi casa, pero yo no estaba; y nadie la podía recibir en mi nombre. Eso fue lo que pasó y por eso lo aclaré", continuó.

En cuanto a la citación, añadió: " Pero bueno, en esa citación , me explicará el porqué. Me llama la atención y me da curiosidad porque se trata, justamente, de un hombre de los medios, que ha estado tantos años haciendo como nadie todo lo referido al mundo del espectáculo, tirando primicias, hablando de tantas cosas. Pero bueno, nada. Me llama la atención, realmente".

Y cerró, sin filtro: "Yo lo único que puedo decir es que yo soy la conductora de este programa . No hago la producción, no elijo los temas. Sí puedo llegar a decir 'no estoy de acuerdo en tal o cual cuestión' y me lo respetan. Pero esto (entrevistar a) fue una decisión que tomó la producción y el canal.. En mi vida, en general, soy muy mediadora. Me encanta conciliar y encontrar un puente entre dos personas que están enfrentadas. Y no sé cuántas veces le pregunté a Morena si no había forma de arreglar la situación familiar, fueron un montón. Pero bueno, ella tiene su posición muy tomada. Me quedo muy tranquila con que lo intenté por lo menos".