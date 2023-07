Tremenda pelea de Verónica Ojeda con Mauricio D’Alessandro en vivo: "Sos un payaso"

Fue un verdadero momento de tensión el que se vivió en vivo en LAM luego de que Verónica Ojeda se mostrara furiosa con los dichos de Mauricio D’Alessandro, hecho que desembocó en un tremendo ida y vuelta.

Después de que Ojeda dejara en claro que no le interesaba cruzarse con el letrado, D’Alessandro tomó la palabra después de que la entrevistada se despidiera del panel: “Estamos enfrentados judicialmente y ella perdió. Está enojada y es comprensible. Perdió con todas las denuncias que hizo”.

Fue entonces que Verónica pidió volver a salir al aire: “Miente, miente, que algo quedará, señor. Primero y principal, él no me ganó nada. Es un payaso. Segundo, nunca hablé mal de Mühlberger. Tercero, yo no lo llevé a Mühlberger a Diego Maradona. Cuarto, es un payaso, porque dice cualquier cosa. No me ganó nada ni a mí, ni a los herederos”, lanzó la ex del Diez, visiblemente furiosa.

“Este hombre es un payaso, chicos, dice cualquier cosa. Y después quiere ser intendente de algo... ¿Quién lo va a votar a este hombre? Por Dios, país generoso. Decís mentiras y sos un payaso”, agregó, sin filtro.

A su turno, Mauricio se defendió: “Este payasín te ganó todas las causas y eso es lo que te tiene nerviosa, te entiendo. Tenés que ver las notificaciones que te llegan. Fuiste detenida en una ruta por usar un auto oficial”.

“Podés callarte la boca y no hablar de mi hijo, porque vos ya hablaste de él y no te lo voy a permitir. Es una falta de respeto. Si querés atacame a mí, querido. No a mi hijo, ¿escuchaste? Con la familia no”, redobló la apuesta Ojeda.

Y cerró: “Y si nos ponemos a hablar de la familia, vamos a hablar de la tuya también. Si me tocás a mí y hablás de mi familia, voy a hablar de la tuya a ver si te gusta. Cerrá la boca, cerrá la boca. No quiero que nombres a mi hijo, es el límite. Ángel, sacame a este payaso de acá”.

¡Tremendo!

CRUDO RELATO DE VERÓNICA OJEDA, A 10 AÑOS DE OPERARSE CON ANÍBAL LOTOCKI

A poco de conocerse que Aníbal Lotocki fue inhabilitado por la Justicia para ejercer la medicina, Verónica Ojeda dio detalles de la experiencia personal que tuvo a casi 10 años de haberse operado con él.

"Cuando tuve a Dieguito (fruto de su relación con Diego Maradona) había engordado un montón, había engordado 26 kilos. Me sentía con exceso de peso y decidí operarme. Los cirujanos que consulté me decían que no era el momento, que tenía que esperar unos meses, hasta que una amiga me pasó el contacto de Lotocki", comenzó diciendo Verónica en una nota que le dio a LAM.

"Cuando lo fui a ver a Lotocki, me dijo 'te opero la semana que viene'. Me hice unos estudios y me operé. Me hice una lipo general y, después de eso, él decidió colocarme relleno en las caderas. Yo lo único que le pedí fue una lipo porque yo creí que lo necesitaba, lo otro que me hizo no se lo había pedido”, agregó, firme.

Asimismo, la entrevistada confesó que hasta el día de hoy siente dolores: "Después de la operación me interné en una clínica. La madrina de mi hijo me va a ver y yo estaba muy mal, me sentía muy mal. Ella me dice 'te veo muy mal'. Yo me quería levantar de la cama y no me podía levantar. Lo intenté y me desvanecí".

"Me acuerdo que, además, perdía mucha sangre. Me trasladaron a otra clínica , en Ezeiza, donde me hicieron una trasfusión de sangre. Vuelvo a mi casa, a hacer reposo, y me vuelvo a sentir mal.. La pasé muy mal. Después de eso no me quise hacer nada más.", cerró Ojeda, a corazón abierto.