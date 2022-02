La tremenda frase de Fede Bal sobre Laurita Fernández: "Vamos a terminar juntos algún día"

Después de que Laurita Fernández terminó su relación con Nicolás Cabré, los fanáticos de la pareja que formó con Fede Bal se preguntaban si podía darse una reconciliación de la expareja. El hijo de Carmen Barbieri reconoció que se ve volviendo con la bailarina… ¡pero en televisión!

"Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto”, comentó el actor, que debutará como animador de Resto del mundo, el ciclo de viajes de eltrece, en Agarrate Catalina (AM 110 La Once Diez).

Así Fede destacó la relación que tuvo con la conductora de Bienvenidos a bordo. “Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices”, aseveró.

FEDE BAL HABLÓ DE SU RELACIÓN CON SOFÍA ALDREY

El actor, en medio de rumores que hablaban de que estaba separado de su novia, Sofía Aldrey, habló del apoyo que tiene. "Sofi está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas o que me diga ‘yo dónde voy’. Sofi me acompaña en el proyecto", contó.

“Obvio que nos vamos a extrañar, pero cuando llegue van a ser lindos los reencuentros”, dijo, sobre su trabajo, que lo obligará a viajar constantemente.