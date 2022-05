Tini Stoessel hizo un vivo de Instagram y Rodrigo de Paul le mandó un tierno mensaje

Luego de todas las repercusiones que surgieron después de que se confirmara que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzaron una nueva historia de amor, el futbolista optó por dejar en claro que su noviazgo con la cantante avanza a paso firme con un significativo gesto.

En medio de la felicidad por el éxito que generó su flamante tema La Triple T, la cantante decidió hacer un vivo de Instagram para agradecerle a sus seguidores el apoyo incondicional.

Sin embargo, en pleno estallido de mensajes de los usuarios a Tini donde le expresaron su amor y admiración, Rodrigo captó la atención de todos los usuarios al plasmar un corazoncito blanco dedicado a la artista.

Días antes, Rodrigo también fue centro de atención al poner su "me gusta" en un posteo que plasmó en las redes con un breve fragmento del videoclip de su último hit.

¡Están a full!

EL GESTO DE LA MADRE DE TINI STOESSEL CON RODRIGO DE PAUL

A poquito de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel finalmente confirmaron su romance, los rumores de crisis de pareja ya revolotean cerca de la pareja.

Tras la versión de distanciamiento entre ambos que involucra a China Suárez, la madre de la cantante, Mariana, le dedicó a su yerno un gesto que llamó la atención.

En medio del rumor que desliza que la familia de Tini estaría disgustada por cómo se está dando la relación del futbolista con su hija, dejó en claro que con él está todo bien.

"El like de la mamá de Tini a Rodrigo de Paul... No se siguen pero ella le mandó like", contó Juariu junto a las capturas de Instagram que ilustran el "me gusta" de Mariana en una foto del futbolista en la cancha.

EL TIERNO EMOJI DE RODRIGO DE PAUL A TINI STOESSEL

Foto: Captura de vivo de Instagram