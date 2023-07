El tenso encuentro de Jey Mammon y Ángel de Brito en el baño de los Martín Fierro

La gala de entrega de premios Martín Fierro a los mejor de la producción televisiva de Argentina tuvo como uno de sus protagonistas a Jey Mammon, que concurrió al Hotel Hilton para sentarse en la mesa de La peña de Morfi y se encontró con Ángel de Brito.

Pero para Jey fue una noche bastante decepcionante ya que no solo no recibió el premio a Mejor programa musical, que se fue a las manos de Germán “Tripa” Tripel y Florencia Otero por Puentes musicales, sino que se terminó quedando casi solo en la mesa.

Pero no fue ese el único momento tenso que vivió el humorista en la gala ya que en A la tarde contaron como fue el cara a cara que protagonizó en los baños del Hilton nada menos que con Ángel de Brito.

ASÍ FUE EL TENSO CARA A CARA DE JEY MAMMON Y ÁNGEL DE BRITO EN LOS MARTÍN FIERRO

Cabe recordar que Jey demandó a Ángel por “daños y perjuicios” en su nueva estrategia judicial para callar a los medios, que le dio resultados por lo menos con Intrusos, aunque el conductor de LAM se negó a retractarse en la mediación e irá a juicio.

En A la tarde, Paula Galloni reveló que Ángel de Brito fue al baño, y pocos minutos después Jey Mammon se acercó también a esa zona. “No sé si la persona que estaba con él u otra le dijo ‘Ángel está adentro’”, relató la panelista.

“Y antes de entrar al baño, Jey se quedó un rato parado pensando si entraba o no. Y entró. Y adentró del baño parece que se cruzaron y no se dirigieron la palabra. No se dijeron ni ‘hola’ ni ‘chau’ ni se tiraron agua, nada. Ellos fueron amigos, pero acá, nada”, cerró Galloni.