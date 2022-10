Tamara Báez reveló cómo empezó el romance de L-Gante con Wanda Nara: "Ella lo busca desde que estábamos juntos"

Tamara Báez reveló en diálogo con Argenzuela cómo empezó el romance de L-Gante con Wanda Nara y aseguró que fue ella quien lo empezó a buscar.

“¿Coincidís con quienes ponen a Wanda en el lugar de la China (Suárez)? Digo, lo que ella había cuestionado de la China en su momento”, le preguntó Damián Rojo.

A lo que la influencer respondió: "Sí, totalmente. Ella lo busca desde que estábamos juntos porque él mismo me mostraba, ‘mirá me reaccionó a esto’”.

“Y él en ese momento me decía ‘es una persona grande’”, recordó la mamá de Jamaica sobre lo que le decía el músico cuando todavía estaban juntos.

Al final, Tamara contó: “O me decía ‘la vi en persona y no es lo que parece’, me hacía esos comentarios, entonces yo no dudaba ni un poco”.

TAMARA BÁEZ ASEGURÓ QUE SU SEPARACIÓN DE L-GANTE ES DEFINITIVA

Tamara Báez aseguró al programa de C5N que su separación de L-Gante es definitiva y explicó las razones por las que tomó la decisión.

“Yo no quiero saber más nada, estuve esperando todo un año para tener una familia unida como lo soñábamos y no se dio, entonces es como que ya está, el duelo lo pasé en la relación”, confesó la expareja del cantante.