Se supo quién robó en LAM luego de que More Rial fuera señalada: "El chorra-gate se ha resuelto"

En los camarines de América se desató un conflicto cuando a Marcela Feudale, Mónica Farro y Estefi Berardi, mientras hacían LAM, les robaron en su camarín. En este contexto, Morena Rial quedó en el centro de las acusaciones, ya que ese día había sido invitada al programa que conduce Ángel de Brito.

Luego de que la hija de Jorge Rial saliera a defenderse mediante sus redes sociales y al aire en A la tarde, dejando en claro que ella no fue, desde la cuenta de Twitter de LAM aclararon que ya saben quién habría robado en los camarines de las panelistas.

"El chorra gate se ha resuelto, no mas preguntas, juez", escribieron, haciendo hincapié en que hoy ampliarían la información. Acto seguido, Estefi sumó un llamativo dato. "Ángel ya tiene los nombres de los sospechosos que la policía está investigando por el robo en LAM", expresó, hasta ahora, enigmática. ¿Quién será?

MORE RIAL SE DEFENDIÓ DE LAS ACUSACIONES DE ROBO EN LAM

“Me parece una falta de respeto total a mi persona. ¿A dónde me voy a meter la tarjeta? Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía. Boludeé con vos en el pasillo, me cambié, salí y ya”, aseveró, sobre su paso por el ciclo donde expuso la conflictiva relación que hoy tiene con el conductor de Argenzuela.

“Me acusan de andar ‘choreando’ y mirá si voy a ir al canal para darles el gusto que digan ‘sí, es una delincuente’. No, mi amor. Yo no soy así, no me manejo así”, continuó, molesta.

“Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá y es un problema familiar, y otra es que vaya y robe. No me manejo así”, concluyó, indignada.