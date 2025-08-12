En un PH a puertas cerradas en el corazón de Palermo Viejo, La Lojia propone un viaje sensorial único, donde cada detalle ha sido pensado para desafiar la percepción y despertar la imaginación.

Se trata de una experiencia de ilusionismo íntima y profundamente emocional, donde los espectadores —en grupos reducidos y todos en primera fila— se sumergen en un universo de misterio, poesía visual y asombro.

El recorrido comienza desde el momento en que se abre una puerta secreta, y continúa con una sucesión de escenas que combinan magia, humor, silencios, objetos heredados y efectos imposibles, en un espacio diseñado para activar todos los sentidos.

Con una duración de 1 hora 40 minutos, la experiencia incluye una bebida de bienvenida y un pequeño obsequio, pero su verdadero valor radica en lo intangible: esa sensación de estar viviendo algo irrepetible.

Foto: gentileza de prensa

JOTA, EL CREADOR DETRÁS DEL ASOMBRO

JOTA —nombre artístico de Juan Pablo Cecchi— es uno de los ilusionistas más innovadores de Argentina y Latinoamérica. Con más de 25 años de trayectoria, se destacó como showman por su capacidad única para combinar ilusionismo, comedia y tecnología multimedia, en una dinámica e intensa interacción con el público.

Su talento y estilo moderno lo llevaron a sorprender cara a cara a celebridades como Kun Agüero, Manu Ginóbili, Juanes, Gustavo Santaolalla y Maluma, entre otros. Fue protagonista del programa Por arte de magia en Discovery Channel, y participó en emisiones de ESPN, Fox Sports, América TV y El Trece, con el ciclo Pura Magia. También llevó su show a festivales internacionales como Caracol (Colombia) y Univisión (EE.UU.).

Además, JOTA dicta charlas y workshops sobre comunicación, percepción e innovación, utilizando la magia como herramienta para transformar ideas y conectar con las audiencias desde un lugar inesperado.

Bajo su sello internacional Project Jota, desarrolla y comercializa efectos mágicos y productos exclusivos que son utilizados por magos profesionales y amateurs de todo el mundo.

Su última creación es también su proyecto más personal: La Lojia, una experiencia inmersiva de ilusionismo que se desarrolla en un espacio secreto de Palermo Viejo, Buenos Aires. Allí, un reducido grupo de espectadores, todos en primera fila, vive una travesía sensorial e inolvidable, en contacto cercano con la magia, las historias y los misterios de un lugar que no se parece a ningún otro.

POR QUÉ TODOS HABLAN DE LA LOJIA

- Porque es una de las experiencias inmersivas más originales de Buenos Aires.

- Porque te hace sentir que estás en el centro de algo extraordinario.

- Porque no es solo magia: es una historia que se vive con el cuerpo y con el alma.

- Porque lo íntimo se vuelve universal cuando lo que se muestra toca fibras profundas.

- Porque lo que pasa en La Lojia, no puede contarse. Solo puede vivirse.

