Se supo por qué Coti Romero eliminó las fotos con El Conejo, en medio de rumores de crisis: "A ella le afectaba mucho lo que le decían"

Las constantes muestras de amor de Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga en las redes sociales dejaron de ser moneda corriente y Estefi Berardi reveló el contundente motivo por el que ambos dejaron de compartir fotos juntos.

"Esta pareja viene con sospecha de ruptura porque borraron todas las fotos juntas. Ella sacó las historias destacadas. Primero las había dejado y les había cambiado el logo, pero ahora las sacó", contó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Luego, Berardi compartió la palabra de la exparticipante de Gran Hermano, explicando por qué eliminó las imágenes románticas con el Conejo. "Yo hablé con Coti, ella me dice que no están en crisis. Dice que decidió no subir tantas cosas juntos porque le afectaba mucho lo que le decían en las redes sociales. Y que lo decidió junto al Conejo".

"Coti me dice 'decidí bajar el perfil porque de una cosita hacen un mundo y prefieren no subir nada por un tiempo. No pasó nada en particular'", expuso Estefi. G-plus

"Si una semana no subía algo, ya se especulaba con este tema. Entonces, ella dice 'decidí bajar el perfil porque de una cosita hacen un mundo y prefieren no subir nada por un tiempo. No pasó nada en particular'", expuso la panelista.

Al igual que Coti, el Conejo borró varias publicaciones junto a novia. Solo dejó un posteo con ella.

FUERTE ROMOR DE CRISIS ENTRE COTI Y EL CONEJO DE GRAN HERMANO

Pese a tener la palabra de la protagonista, Estefi Berardi aseguró que Coti y El Conejo están transitando una crisis de pareja.

"La información que me llegó es que hace un mes que están en crisis… Me dicen que no está todo bien y que vienen en la cuerda floja", sostuvo Berardi.