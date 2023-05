Soy Rada, a poco de debutar en Matilda: "Tengo la suerte de actuar con mi pareja y mi hija"

Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, habló en exclusiva con Ciudad acerca del estreno de Matilda, el musical en el que interpretará a la villana, Tronchatoro, y en el que además compartirá escenario con su pareja, Fernanda Metilli, su hija, Bianca, Laurita Fernández y José María Listorti.

El reconocido humorista detalló a este portal cómo es la previa para cada salida al escenario con este personaje en particular: “Armarlo lleva dos horas cuarenta antes de arrancar, es el tiempo que lleva de maquillaje y montaje de Tronchatoro”.

En el ida y vuelta, el actor valoró el hecho de poder compartir obra con su novia y su hija. “Tengo la suerte de que está Fernanda, mi pareja, y aparte mi hija también, Bianca. Se generan conversaciones en la vuelta casa y nos pasamos letra”.

- ¿Cómo estás, contento con el estreno de este musical?

- Muy contento con este mega musical, Matilda, que ya dentro de muy poquito estrenamos en el Gran Rex. Estoy feliz.

- Con respecto a tu personaje, el más polémico, el más malo y el más Tronchatoro que existe, ¿cómo son los preparativos para salir al escenario?

- Armarlo lleva dos horas cuarenta antes de arrancar, es el tiempo que lleva de maquillaje y montaje de Tronchatoro. Es todo lo opuesto a mí, tiene otra forma de cuerpo, otra altura, es mujer, es muy mala, déspota, tirana, odia a los niños, odia a la señorita Miel, odia a Matilda, odia todo, así que es un juego muy divertido poder interpretarla y poder darle vida, no puedo pedir nada más, es increíble poder hacerlo.

- Más allá de todo lo negativo que tiene este personaje llevado a la comedia, ¿qué es lo que más te gusta o algo con lo que te sentís identificado de tu personaje?

- La verdad es que no me siento identificado con Tronchatoro porque es el mal hecho mujer. Pero sí puedo encontrar debajo de toda esa mugre a una niña que no ha sido mirada ni querida. En mi caso no me pasó eso pero es ahí donde puedo encontrar un anclaje de ternura y decir ‘pobre Agatha, es tan mala por eso’. Es muy entretenido poder hacer un personaje tan opuesto y tan caricaturesco porque es una mala que no existe, a mí no me entra en la cabeza que exista alguien tan malo.

- Sobre todo con el trato que tiene con su sobrina, la maestra Miel…

- Es tremendo. Y las barbaridades que les digo a los nenes en los ensayos no se puede creer, ellos me miran, pero igual entienden todos que estamos actuando. En los primeros ensayos les decía ‘mira que yo nada que ver eh, está todo bien con vos’, era necesario aclararlo al principio, era muy divertido.

- En este momento estas trabajando con tu pareja, Fernanda Metilli, ¿cómo es, ensayan juntos o en sus momentos libres?

- Súper, está buenísimo. Sí, tengo la suerte de que está Fernanda, mi pareja, y aparte mi hija también, Bianca, es parte del ensamble de las alumnas que son compañeras de Matilda pero de las mayores, de otro curso digamos, de la parte de baile y canto de todo en ensamble de la obra. Y la verdad es que sí, por supuesto, se generan conversaciones en la vuelta a casa con Bianca, hablamos mucho. Con Fer nos acompañamos, nos pasamos letra aunque en la obra no se crucen nunca los personajes. Los padres de Matilda (interpretados por José María Listorti y Fernanda Metilli) están por un lado y Tronchatoro por el otro, son dos mundos paralelos, pero sí charlamos mucho de la obra, nos corregimos cosas que vemos desde afuera. Por supuesto que la palabra final siempre la tiene el director.

- ¿Hay planes de convivencia?

- Por ahora no, hace nueve años que estamos súper felices cada uno en su casa. Estamos casi todo el tiempo juntos, en su casa o en la mía. Siempre que pensamos en una convivencia nos vemos en una casa muy grande, con un ala A para Agustín y un ala B para Fer, o al revés. Nos parece que es lo más sano para cualquier pareja, cada uno con su lugar, su espacio, su mundo, con libertad y mucho amor y respeto. Me parece que es lo mejor, así lo creemos nosotros y así nos va muy bien.

- Entonces, a partir del primero de junio en el Gran Rex…

- A partir del 1 de junio en el Gran Rex, ya hay una cantidad descomunal de entradas vendidas así que apúrense. Entran a comprarlas y se vienen a ver Matilda, que sin lugar a dudas va a ser la obra del año.

