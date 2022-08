Soledad Pastorutti sorprendió al revelar que su hija mayor no mira La Voz Argentina

Siempre dispuesta a hablar de todo, Soledad Pastorutti sorprendió al revelar que su hija, Antonia, no la mira en La Voz Argentina.

La jurado del certamen remarcó que a su hija mayor "no le importa" lo que su madre hace en la TV, no sigue de cerca su carrera.

Y aclaró que la adolescente está "en su mundo". En cambio, su nena menor sí espera con ansias el programa para verlo junto a su mamá y a su papá, Jeremías.

“En casa hay discusiones todo el tiempo con el programa. Antonia ni me mira porque no le importa, está en otro mundo, está en las redes sociales, en otra cosa".

"La Regi por ahí sí, porque está todo el tiempo con nosotros. Y él sí. Me miran y cuando no se está dando vuelta la silla todos me empiezan a mirar”, reveló Soledad en La Peña de Morfi.

