Soledad Pastorutti emocionó con su humildad a Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina: "Sin vos no sería nada"

Compartir un escenario con Soledad Pastorutti era y sigue siendo uno de los mayores sueños hechos realidad para Francisco Benitez, y el fin de semana pudo concretarlo.

El último ganador de La Voz Argentina y la Sole se presentaron en la Fiesta Nacional de la Manzana 2022 en General Roca, Río Negro, para cerrar la jornada.

A dúo, los artistas cantaron Aunque me digas que no, el hit de Pastorutti que está integra el disco Parte de Mí, y recibieron una verdadera ovación de parte del público.

Por eso fue que accedieron al clamor de los espectadores y después se lucieron con Déjame que me vaya.

EL AGRADECIMIENTO DE FRANCISCO BENITEZ A SOLEDAD PASTORUTTI

Por otra parte, Francisco Benitez aprovechó el micrófono para agradecer conmovido la generosidad de Soledad Pastorutti: "Te agradezco mucho por lo que todo el mundo sabe, que sin vos yo no sería nada...".

En ese punto, la Sole interrumpió y halagó al cordobés: "Eso es mentira, Francisco. Yo tuve la suerte de que él me eligiera a mí. Desde ese día, Montaner me dijo 'tenés el ganador'. No seas como esta mujer que le cuesta subirse al escenario, vos creétela. Necesitamos artistas como vos en este país".

Al final, una vez que ambos compartieron fragmentos del show en Instagram, Francisco Benitez reiteró su agradimiento a Soledad Pastorutti con una foto tomándose la mano: "Agradecido siempre. Gracias Sole por la invitación".