Sol Báez habló con Sofía Aldrey sobre su romance paralelo con Fede Bal: "Quise escribirte muchas veces"

Este jueves Sol Báez irrumpió en las redes sociales para revelar que durante años fue una suerte de “novia paralela” de Fede Bal, al mismo tiempo que este mantenía su relación formal con Sofía Aldrey, y la maquilladora viralizó el mensaje que le envió la bailarina para hablar.

En LAM, Yanina Latorre contó que el lunes Fede Bal le envió un mensaje a Báez, que está radicada en Miami desde hace dos años, cuando ella decidió terminar la relación confesándole que había jugado a dos puntas, por lo que ella hizo un profundo descargo en sus stories de Instagram al respecto.

"Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia... No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre", contó la ex soñadora de El Polaco en Bailando por un Sueño 2017.

SOFÍA ALDREY DIO A CONOCER EL MENSAJE QUE LE ENVIÓ SOL BÁEZ TRAS SU SEPARACIÓN DE FEDE BAL

“Mirá, yo jamás pensé que iba a estar en una situación así. Quise hablar con vos muchas veces y no pude o no me animé. Pero tal vez a vos te sirva, y quizá a mí también, que te cuente mi experiencia, lo que viví yo desde mi lugar”, dice Sol en inicio del audio.

“Yo no estoy viviendo en Argentina, estoy viviendo en Miami, con dos horas de diferencia. Te puedo pasar mi WhatsApp y podemos hablar. A las 12 tengo mi psicóloga y a partir de ahí podemos hablar así que si tenés ganas me podés avisar y hablamos”, cierra el mensaje de Sol a Sofía.

“Hablaron y le pidió perdón. Sofía se quedó medio dura, la escuchó por respeto. Se nota que es una chica que está muy angustiada. Sofía me quiso demostrar (con este audio) que todo era verdad”, advirtió Yanina Latorre.