Sofía Jujuy Jiménez hizo un fuerte descargo tras el escándalo con Bauti Bello: "Machistas"

A días de que se viralizara la foto de Bauti Bello siéndole infiel a Sofía "Jujuy" Jiménez en un boliche, la modelo hizo un fuerte descargo.

Jujuy, tras haberse mostrado llorando por la infidelidad de quien era su pareja, ahora se enojó muy fuerte con quienes aseguran que se habría acercado a Bello por su dinero.

"Basta de comentarios machistas, me molesta mucho leer títulos o comentarios machistas porque de verdad siento que atrasan y encima no son reales, todo lo contrario", explicó, indignada.

JUJUY JIMÉNEZ ACLARÓ QUE NO SE ACERCÓ A BAUTI BELLO POR SU DINERO

En la misma línea, la modelo dejó en claro que si ex no era millonario y que jamás se acercaría a alguien por su dinero.

"Mi reciente ex es un laburante que trabaja para gente del polo y de millonario solo tiene la casa de River, así que antes de escribir infórmense mejor...".

"A él lo conocí porque era el cuidador del campo donde fui a hacer las fotos para una campaña de ropa, siempre elegí a mis parejas desde la conexión con el corazón porque no necesito vincularme desde la necesidad económica...".

"Gracias a Dios, desde mis 18 años, me generé mi propia libertad financiera, algo que me parece que deberíamos hablar más, ya que es importantísimo para todas las chicas, saber manejar nuestra propia economía, entenderla y empoderarnos...".

"Como dice Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, sé que somos muchas las que trabajamos para mantener o ayudar a nuestras familias y no está bueno que nos subestimen... Elijo quedarme con los mensajes de amor que me mandan, pero me parecía importante reflexionar sobre el tema", sentenció, con claridad.