El sincericidio de Yanina Latorre sobre por qué no le es infiel a su marido: "No puedo buscar un amante"

Yanina Latorre asistió a Terapia Picante, ciclo de entrevistas que puede verse por YouTube, y explicó sin filtro por qué no le es infiel a su marido, Diego Latorre, tras 30 años de casados.

"Yo me hago la viva, digo garc... y todo pero soy una pelot... Soy de familia tradicional. Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, católica. Ni había pibes en el curso. Chapar era de p... Reprimida... Una idiota. Imaginate que estoy hace 30 años con un tipo y soy fiel. No lo digo con orgullo", expresó, sincera.

"Después me da culpa. Me encantaría ser p... pero no le encontré la vuelta. Yo si gar..., al otro día quiero que me llames y me digas que me querés un poco. Entonces no puedo buscar un amante". G-plus

Y admitió que le gustaría serle infiel a su marido, pero que no le sale. "Después me da culpa. Me encantaría ser p... pero no le encontré la vuelta. Yo si gar..., al otro día quiero que me llames y me digas que me querés un poco. Entonces no puedo buscar un amante", sentenció, re picante. ¿Qué dirá Diego?

DIVERTIDO IDA Y VUELTA DE YANINA LATORRE CON LAS ANGELITAS EN LAM

Yanina Latorre y las angelitas protagonizaron un divertido ida y vuelta al hablar de la intimidad de su hogar con Diego en LAM.

“Sos duela de tu plata y de la plata de él”, le dijo Marixa Balli y ella aseguró con humor: “Sí, la plata de él es mía y la mía también”. “Hacele una casa en el fondo”, ideó entonces Marcela Feudale.

“Sí, tipo la del casero, sabes que tenes razón, que me toque la puerta a ver si lo dejo entrar para la visita higiénica”, respondió entre risas la panelista.