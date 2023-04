El sincericidio de Floppy Tesouro tras las fotos con un conocido empresario: "Estoy al horno"

Hace pocos días Floppy Tesouro celebró su cumpleaños y llamó la atención las fotos que aparecieron junto a un empresario marroquinero llamador Francisco Berlín. La modelo desmintió que esté saliendo con él a Ciudad y ahora en Implacables se sinceró sobre el momento sentimental que vive.

“Si con cada amigo que me saco una foto van a decir que estoy saliendo, estoy al horno. Era mi cumpleaños y el de un amigo que lo hicimos juntos”, afirmó, al programa del El Nueve.

“Vinieron un montón de amigos, de gente conocida. Formó parte de la fiesta, nos sacamos una foto y la subimos”, aseguró la figura de The Challenge en el ciclo de Susana Roccasalvo.

“Si con cada amigo que me saco una foto van a decir que estoy saliendo, estoy al horno". G-plus

FLOPPY TESOURO HABLÓ DEL RUMOR DE ROMANCE CON UN EMPRESARIO

“Si tuviéramos algo que esconder no la hubiésemos subido y realmente no es así. Estoy sola, no estoy en pareja. El día que esté de novia yo se los voy a contar porque me encanta”, señaló el modelo.

Más sobre este tema Floppy Tesouro rompió el silencio sobre los rumores de romance con un hombre de la industria marroquinera

“Estoy súper tranquila, acompañada de lo mejor que tengo en la vida y cuando llegue un compañero, va a llegar”, concluyó.

Más sobre este tema Así fue la vuelta a clases de los hijos de los famosos: el álbum de fotos