El sincericidio de Fede Bal sobre las mujeres: "Las amo, las idolatro, y por eso tengo problemas"

Mientras el escándalo que inició Sofía Aldrey al divulgar los comprometedores chats que le encontró a Fede Bal con otras mujeres, el joven goza de un momento insuperable en lo profesional gracias al éxito de la obra Kinky boots en Villa Carlos Paz.

En Implacables, Diego Bouvet encontró al actor a la salida del teatro y él le contó que está pasando un momento “muy difícil con todo lo que está pasando y con todo lo que se dijo” respecto al final de su relación con Sofía.

Asimismo, Fede reconoció que pese al mal momento, los memes que se generaron alrededor de sus chats le causan mucha gracia porque entiende que ese es “el punto en el que la gente se ríe” de su situación, y se mostró sorprendido por la creatividad de los usuarios de redes.

FEDE BAL EXPLICÓ POR QUÉ TIENE TANTO “PROBLEMAS A CAUSA DE LAS MUJERES”

Fede también reconoció que aprovechó la situación vigente para modificar ligeramente la letra de su personaje en Kinky boots y aprovechar la afluencia del público a la sala en la que trabaja junto a Laura Esquivel y Federico Salles.

“Hablo de las mujeres desde el personaje de Lola, la drag queen que interpreto, y digo ‘las amo, las venero, las idolatro, y por eso tengo tantos problemas’ muy al pasar, y la gente lo aplaude, pero porque es lo que pasa en mi vida y la gente consume mucho los programas que hacen”, explicó el actor.

“No puedo hacer que no sé lo que está pasando en la tele o lo que dicen en las redes porque todo el tiempo trabajé en este medio, viví en este medio, en esta profesión y me hago cargo de lo que pasa”, agregó Fede, que también habló sobre la posibilidad de acercar posiciones con su ex en algún momento.

“El tiempo dirá. Ahora es el momento de sanar un montón de cosas, de ella por su lado, y yo por el mío”, adelantó Bal, que también reveló que Carmen Barbieri no la está pando bien. “Sufre mucho con esto, realmente, porque se querían mucho con mi ex”, cerró el actor.