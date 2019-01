Con la picardía de siempre, y a sabiendas de que sus declaraciones explosivas detonarían en los medios, Silvia Süller (60) dejó trascender una posible reconciliación con Silvio Soldán (83). En el marco Sullerísima, el espectáculo teatral que comparte con Mariano de la Canal, la mediática afimó: "Ahora es una época linda, feliz, donde puedo reiniciar mi vida. ¿No sabías que (Silvio) me invitó a cenar?".

En clara referencia al padre de Christian (28), Silvia completó sobre el escenario: "Fue mi gran amor. El amor es uno en la vida. Después te podés enamorar, podés tener cariño, afecto, cosas así. Pero el amor, amor, amor es una vez en la vida , y yo por suerte lo conocí".

"Ella es así, habla y dice cosas... algunas podrán ser verdad y otras muchas mentiras, en este caso es una mentira. No tengo interés en ir a cenar con ella ni nada". G-plus

Sin embargo, Soldán no demoró en salir a desmentir a su exmujer y en diálogo con Clarín aseguró categórico: "No la invité a cenar, para nada. Gracias a Dios hace siglos que no la veo, años que no hablamos ni por teléfono. No tenemos contacto hace muchísimo tiempo". Luego, Silvio lanzó su teoría sobre los dichos de Silvia: "Ella es así, habla y dice cosas... algunas podrán ser verdad y otras muchas mentiras, en este caso es una mentira. No tengo interés en ir a cenar con ella ni nada".

Lejos de Silvia Süller, al final Silvio Soldán reflexionó sobre su vida de eterno seductor: "Estoy muy bien, vivo solo pero sentimentalmente estoy acompañado y siempre ocupado con una persona que no vive conmigo, pero con la que me veo permanentemente y tenemos una excelente relación".