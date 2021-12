Silvina Luna cruzó sin filtro y con insulto incluido a Flor Jazmín Peña en 100 argentinos dicen: "Se hizo la simpática en el baño"

Silvina Luna fue a participar a 100 argentinos dicen junto a sus amigas y protagonizó un momento de incomodidad la cruzar sin filtro a su contrincante, Flor Jazmín Peña, quien celebró una respuesta de la rosarina creyendo que era errónea y ¡se picó!

En la recta final de una pregunta, Darío Barassi le preguntó a Silvina Luna cómo se da cuenta una persona que otra tiene sueño, y ella respondió: "Cierra los ojos".

Pensando que no era correcta, Flor Jazmín Peña bailó en su lugar y celebró la respuesta, que terminó siendo correcta, y Silvina la cruzó sin vueltas.

"Qué forra que es esta piba, al final. Se me hacía la simpática en el baño", disparó Luna contra Peña, quien celebró pensando que había contestado mal en 100 argentinos dicen. G-plus

"Qué forra que es esta piba, al final. Se me hacía la simpática en el baño", disparó Luna, quien luego suavizó el momento con un "te quiero".

Al ver la tremenda reacción de Silvina, Barassi acotó, risueño: "Se picó un poco, y me gusta". Y la bailarina, que ganó un Bailando con Nico Occhiato, se justificó: "Después de cómo dieron vuelta (el otro juego), estoy muy atenta".

LA TREMENDA EXCUSA DE DARÍO BARASSI PARA NO PRESENTARSE EN UN EXÁMEN EN LA FACULTAD

En pleno juego de 100 argentinos dicen, Darío Barassi recordó el día que "mató" a su padre para no ir a rendir un final en la faculta de abogacía.

"Hay que matar gente. A mi papá lo maté como 4 veces", dijo el actor y conductor, haciendo gala de su oscuro humor.

"Tenía un final de Derecho penal. Mi padre ya estaba recontra muerto, y le dije 'mire, doctor, murió mi viejo. Yo no llego a rendir. Me tengo que ir a San Juan urgente'", comenzó relatando Barassi.

Con picardía, continuó: "Y él me decía 'no, Darío, rendilo, rendilo por teléfono. Yo te llamo y te hago unas preguntas'. 'Bueno, bueno. Si estoy entero lo hago'. Me saqué un 8 por teléfono", concluyó Darío Barassi, sin contener la risa y sorprendiendo con su tremenda anécdota.