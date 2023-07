Separado de Coti Romero, El Conejo de Gran Hermano impactó con una producción de fotos de alto voltaje

El Conejo, separado recientemente de Coti Romero, se destapó en una producción de fotos de altísimo voltaje para la revista Caras, para la cual posó con poca ropa.

Contento por el resultado de sus primeras imágenes muy sensuales, el exparticipante de Gran Hermano 2022 publicó un llamativo adelanto en Instagram que casi alcanza los 100 mil likes.

En las fotos se lo puede ver levantándose la remera, dejando al descubierto sus abdominales, y mordiendo la prenda mientras miraba a cámara con gesto súper pícaro. ¿Qué dirá Coti?

COTI ROMERO DESCRIBIÓ SU “HOMBRE IDEAL” EN LA JAULA DE LA MODA

A la hora de revelar qué estilo de hombre le gusta, Coti refirió que prefiere aquellos que “se ocupan”. “Me parece que a nadie le gusta alguien descuidado, pero no los que son metrosexuales. Pero sí que sean atentos y prolijos”, especificó.

Tras elogiar el look de Julieta por sobre el de Daniela (“es más auténtico”), Coti definió como “la peor vestida” a Cata. Y luego expresó su disgusto por los pantalones apretados en los hombres. “Siento que en cualquier momento explota todo, y no me gusta cómo queda”, explicó.

Además, Coti explicó que tiene un “cajoncito” con una colección de corsets que armó para profundizar en su estilo, y que le gustan los hombres morochos y muy altos. “Los enanos me la bajan”, bromeó ante el gesto de sorpresa de los conductores. “Antes me gustaban los enanos”, quiso enmendarla la ex Gran Hermano.