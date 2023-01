Santiago del Moro cuestionó una frase que dijo Ariel en Gran Hermano: "Es muy fuerte escuchar eso, es como autoflagelarte demasiado"

Luego de que Nacho decidiera no salvar a Ariel de la placa de nominados en Gran Hermano -después de haberse convertido en el líder de la semana- el participante lanzó una frase que no pasó desapercibida para Santiago del Moro y el conductor se lo hizo saber.

“Me esperaba que Nacho no me salve, pero no hay ningún problema. Tranqui, Santi. Me lo esperaba y me encanta que sea así porque me gusta que salve a la que pienso que va a salvar”, comenzó diciendo. A lo que Del Moro reaccionó, firme: “Igual, es una decisión de Nacho, pero no me digas que te encanta que no te salve. Vos tranquilo, jugá como juegan todos tus compañeros, no te sientas ni más ni menos que el resto”.

“Santi, me estoy acostumbrando cada vez más a que mi líder sea el público y la gente. Y voy por ahí. Yo tengo esa cosa que capaz parezco víctima, pero no. Desde que entré, casi sabía que iba a ser así”, respondió Ariel.

Pero una vez más, el presentador dijo lo suyo: “No, pero me shockea que no te salvan y me digas que te encanta porque si no es muy fuerte para mí escucharte decir eso, es medio de pegarte, de autoflagelarte y castigarte demasiado”.

Por último, uno de los últimos hermanitos en ingresar al reality de Telefe cerró: “Tengo ese humor medio raro. Pero quédate tranquilo que es mi forma de ser. Es genuino lo que digo. De a poco me voy ganando el corazón de algunos, o no, pero yo quiero ganarme el corazón de la gente y voy por ahí”.

ALEXIS APUNTÓ CONTRA DANIELA Y LA ACUSÓ DE MANIPULAR A THIAGO EN GRAN HERMANO

Dolido por la eliminación de Coti de Gran Hermano, con quien había empezado una historia de amor, Alexis –más conocido como el Conejo- volvió a nominar y fue letal al hablar de Daniela y su forma de manejarse con Thiago dentro de la casa.

“Mis primeros dos votos son para Daniela porque el domingo, después de que se vaya Coti, yo me sentí muy mal y se me arrimó Maxi, pero a Thiago lo sentí muy distante”, comenzó diciendo el joven en el confesionario.

“Después, cuando entré acá, dije que iba a jugar de otra manera, mucho más fuerte y que al único que iba a respetar era a Maxi sin nombrarlo a Thiago. Pasó el tiempo, se me acercó Thiago, que hace tiempo que no lo hacía, y lo sentí de vuelta cerca. Cuando pasó eso, por dentro me arrepentí de lo que había dicho”, agregó.

Además, Alexis dejó en claro lo que piensa de Daniela: “Eso no quiere decir que iba a ir contra Thiago, sino que lo estaba descartando de estar al lado mío. Iba a ir en contra de mis principios. Sé que se alejó, no por su propia voluntad, sino que fue manipulación de Daniela. Ese es el juego de ella, pero no lo comparto para nada”.

“Así que, arrepentido de eso, volví a optar por deschavar una vez más a Daniela como le pasó la primera vez que se fue. Y, obviamente, inclinarme una vez más por la amistad y no cambiar mis pensamientos, ni mi ideología que tengo desde chico”, continuó.

Y cerró, firme: “Por eso, mis primeros dos votos son para Daniela . Si Thiago se hubiese alejado por decisión propia, capaz lo habría aceptado. Pero no lo comparto y no lo acepto, por más que sé que eso le va a causar daño a él si llega a ir Daniela, pero creo que es lo mejor”.