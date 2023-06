Santiago Maratea habló de Guillermina Valdés y dio a entender que pasó algo entre ellos

Luego de que se rumoreara sobre si su relación con Guillermina Valdés forma parte de una linda amistad o si avanzó a una historia de amor, Santi Maratea sorprendió al hablar de este vínculo, ¿y deslizó que pasó algo más?

Todo comenzó cuando el influencer dio una nota en en Soñé que volaba, el ciclo que conduce Migue Granados en Olga, su nuevo canal de Youtube: “¿Me puedo poner un poco ‘Polinesco’? Es una pregunta del estilo Intrusos ¿Estás saliendo o estuvieron con Guillermina Valdés? Si es así, qué lindo, amigo”, lanzó.

A lo que Santiago respondió, pícaro y algo incómodo por la pregunta: “No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día. Basta, por favor. O sea, viste que yo no hablo de eso”. Por otro lado, Nati Jota también intervino en el tema: "¿La seguís viendo?”, quiso saber. Y Santi reveló: “Hablé el otro día, pero no la veo hace unos meses”.

"No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día. Basta, por favor. O sea, viste que yo no hablo de eso". G-plus

Por último, el entrevistado no escatimó en dulces palabras para la ex de Marcelo Tinelli, con quien tiene a su pequeño, Lorenzo: “Aprovecho para decir cosas lindas de ella, es una gran persona. Es una persona muy sabia, conociéndola aprendí cosas y le encontré sentido a ella”.

¿Qué pasó entre Santi Maratea y Guille Valdés?

"Aprovecho para decir cosas lindas de ella, es una gran persona. Es una persona muy sabia, conociéndola aprendí cosas y le encontré sentido a ella". G-plus

GUILLERMINA VALDÉS HABLÓ SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON SANTI MARATEA TRAS LA CENA JUNTOS EN SAN VALENTÍN

El 14 de febrero, Guillermina Valdés fue captada in fraganti en una hamburguesería con Santi Maratea, situación que generó todo un evento en sí mismo ya que hasta ese momento no se le conocía romance alguno a la ex de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, y pese a que había una foto previa de otra cena que compartieron ambos, la exmodelo negó que haya una relación más allá de la amistad con Maratea, y la cosa quedó totalmente sepultada cuando se la fotografió subiendo al automóvil del arquero Javier García.

Los Socios del espectáculo encontraron a Guillermina en la vía pública, y aprovechando que tenía un largo trecho hasta donde dejó estacionado el automóvil le preguntaron si sigue soltera, pese a todos los romances que le adjudicaron.

"SE ME VINCULÓ CON MUCHA GENTE, Y CON MUCHA MÁS QUE… SIGO SOLA. Y NO LO DIGO MAL: SIGO SOLA Y ESTOY CONTENTA". G-plus

Se me vinculó con mucha gente , y con mucha más que… Sigo sola. Y no lo digo mal: sigo sola y estoy contenta”, dijo Valdés, mientras el cronista le preguntaba qué pasó con Maratea. “Bueno, salís a comer con alguien conocido y ya está”, dijo ella.

"PERO… ¡AHÍ LA PIFIAMOS! PORQUE NO TENÍAMOS NADA QUE VER CON SAN VALENTÍN, AMBOS JUNTOS. Y APARECIMOS AHÍ. ESTUVIMOS MAL, NO NOS DIMOS CUENTA. NO NOS IMPORTA. SOMOS CONOCIDOS". G-plus

Y cerró: “, ambos juntos. Y aparecimos ahí. Estuvimos mal, no nos dimos cuenta. No nos importa. Somos conocidos”.