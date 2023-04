Santi Maratea reveló cuánto ganaría con la colecta para Independiente: "No tengo más opción que comprar una casa"

Frente a la angustiante situación que vive el Club Atlético Independiente de Avellaneda, Santi Maratea decidió aportar lo suyo, y por eso emprendió una de sus habituales colectas virtuales con la que se propuso juntar los 8800 millones de pesos (U$s 20 millones) para sacar de aprietos a la institución.

Como en los primeros días Santi recaudó la friolera de 400 millones de pesos, su colecta generó muchas dudas en los medios de comunicación y, por ende, entre la gente, por lo que el influencer se prestó con a responder todas las preguntas.

Entre las varias preguntas que recibió, Santi destacó una en que le consultaban cuánto dinero ganará él con la colecta, y sorprendió con la cifra que podría llevarse. “Me parece un poco invasiva la pregunta, pero te la voy a responder. Yo me llevo el 5 por ciento y el resto de los gastos no lo sé”, señaló.

“Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5 por ciento. Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8 por ciento, te estoy redondeando para que entiendas. Esa es la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes”.

SANTIAGO MARATEA EXPLICÓ CUÁNTO GANARÍA POR LA COLECTA QUE HIZO PARA INDEPENDIENTE

“Si juntásemos 8800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos. Es una locura. A mí me dijeron: ‘Santiago, vos tenés que decir que esto es una obligación legal’, pero yo voy a decir que me enteré de esto firmando el fideicomiso porque el fiduciario, o sea yo, cobra ya que es una obligación que así sea”, agregó Maratea en el video.

“Y sobre esos 400 millones no es que digo ‘uy, mirá la que hice’. Nada que ocultar. Lo flashero no me parece cuánta plata cobraría yo sino cómo llegué a ser un fiduciario a los 30 años”, siguió diciendo el influencer.

“Yo estoy feliz porque lo que hago como fiduciario en un fideicomiso es lo que hago como Santi Maratea en una colecta. Hay gente que me bardea por pasar la gorra, lo digo metafóricamente, que en el marco de un fideicomiso se reconoce como un trabajo”, justificó, para dejar en claro que lo que hizo no difiere de los 2 millones de dólares que consiguió para pagar la medicación de Emmita hace un año, salvo que en esta ocasión cobrará.

Además, Maratea explicó por qué no le molesta recibir un pago por una tarea que él no considera que deba ser 100 por ciento filantrópica. “Por otro lado: ¿ustedes saben la responsabilidad penal que yo tengo como fiduciario? La gente me dice: ‘Ay, Santi, deberías hacerlo gratis’. ¡Hacelo gratis vos, amigo! ¿Sabés la presión que tengo para que todo esto salga bien y para que no haya problemas para que yo, por ejemplo, no termine preso?”, señaló.

LA EXPLICACIÓN DE SANTIAGO MARATEA SOBRE LA COLECTA QUE ORGANIZÓ PARA INDEPENDIENTE

“Yo tengo 30 años ya. Tengo buenas intenciones, pero entiendo que no todas son buenas intenciones y a este laburo lo estoy haciendo yo. Hace tres semanas que vengo sin dormir o dejando cosas de lado para poder hacer esto. Creo que está clarísimo, ¿no?”, agregó, antes de explicar en qué gastaría sus ganancias.

“Lo único negativo para mí de esto del 5 por ciento y de que el fiduciario cobra plata es que, si yo cobrase esa plata, todo el mundo va a saber que la tengo y eso me parece bastante inseguro, así que no me dejan otra opción que, apenas la cobre, comprarme una casa. Digo... ‘Ay, qué problema, Santi. Ay, no, pobre Santi, mirá lo que le hicimos. Se tuvo que comprar una casa con pileta’. La parte incómoda de todo esto yo la expongo sin problema, pero bueno, no está bueno que si cobrás esa plata la gente lo sepa”, adelantó.

“No necesito decir ‘donaré todo lo que gane a tal lugar’ para que me crean que no soy un sorete. Veré qué hago con esa plata si me llega. Ya me conocen: a mí, si me das plata, hago cosas piolas. Y por último llamo a la reflexión: siendo transparente y contando que me voy a llevar esta plata, es mucha menos plata que si yo fuese un mentiroso que dice no, yo me voy a llevar el 1 por ciento. El problema no es la plata, sino las mentiras y la corrupción. Hay personas que quieren embarrar lo que hago, pero no van a poder y por eso estoy tranquilo”, cerró el influencer.

Además, Maratea despejó dudas sobre el accionar de la AFIP respecto al origen de los fondos que vayan a parar al fondo fiduciario aduciendo que “está perfecto” que se investiguen los mismos, y que cree que “en dos o tres semanas” habrá llegado a su objetivo, que tiene una prioridad en cancelar la deuda de 5 millones de dólares que el club mantiene con el América de México por el fichaje de Cecilio Domínguez en 2019.