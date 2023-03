"A mis 3 mujeres”: el saludo de Mauro Icardi a Wanda Nara y sus hijas por el Día Internacional de la Mujer

Luego de todos los mensajes que llenaron las redes sociales con seguidores y famosos compartiendo sus sentimientos en el Día Internacional de la Mujer, Mauro Icardi compartió un especial posteo dedicado a Wanda Nara y Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común.

“Feliz día a mis 3 mujeres”, fue el mensaje que plasmó en su muro de Instagram junto a dos fotos. En una de ellas, se lo vio muy acaramelado junto a una foto con su esposa, y en otra, a pura complicidad con sus niñas. Y agregó: “Y deseo un feliz día a todas las mujeres del mundo”.

Por su parte, Wanda también se pronunció sobre esta fecha especial: “Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo día a día”, se leyó en una frase que se pudo leer sobre una imagen de su rostro en primer plano.

Fotos: Capturas de Instagram

WANDA NARA LE PREGUNTÓ A SU HIJA MAYOR SI LE GUSTARÍA VIVIR EN LA ARGENTINA Y FRANCESCA SORPRENDIÓ CON SU RESPUESTA

Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda Nara volvió a arengar a sus seguidores a que le hagan sus consultas, pero -en esta oportunidad- la empresaria contó con la compañía de su hija mayor, Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi, con quien también tiene a Isabella… ¡quien no dudó en mandarla al frente!

“Primera pregunta. ‘¿Tenés ganas de vivir en Argentina?’, leyó la hermana de Zaira Nara. Y respondió: “Y yo digo que sí, ¿vos Franchi?”, le pasó la consulta a la pequeña. Pero ella se sinceró ante la cámara del celular: “Sí, pero con papi”.

“Uy, esta me la hacen un montón. ‘¿Estás con novio nuevo?’. Yo no. ‘¿Mama o papa?’. Yo elijo a mi mamá, ¿vos?”, siguió Wanda en Instagram Stories, tal como lo mostraron en LAM. Pero la niña se inclinó por el futbolista: “A mi papá”, lanzó, ante la sorpresa de su madre que no ocultó su sorpresa.

¡Qué momento!