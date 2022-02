Sabrina Rojas desmintió con firmeza estar conviviendo con Tucu López: "Nadie se mudó a la casa de nadie"

Ni bien Tucu López contó que se mudaría, empezó a sonar fuerte el rumor de que había apostado a la convivencia con Sabrina Rojas.

Al pasar tanto tiempo juntos, la versión de que él se había mudado a su departamento de Beccar se puso en el centro de la escena.

En este contexto, la expareja de Luciano Castro reaccionó aclarando si es verdad que está conviviendo en su hogar con su novio.

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS SOBRE SU SUPUESTA CONVIVENCIA CON TUCU LÓPEZ

"A todos los portales amigos que están contando que Tucu se mudó a mi departamento de Beccar... Quiero aclararles que no es así, no tengo un departamento en ninguna parte. Yo vivo en Pilar con mis hijos hace cuatro años y nadie se mudó a la casa de nadie. No hay convivencia, nos quedamos a dormir en la casa de uno u otro cuando podemos. Nos organizamos así para disfrutar y estar juntos", aclaró Sabrina, tajante, a través de sus stories de Instagram.