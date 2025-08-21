Tras conquistar Uruguay y debutar con éxito en la escena porteña, El Club de la Cumbia vuelve a Buenos Aires con una nueva edición que promete encender la pista.

El evento, que redefine el concepto de after bailable, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto desde las 20 h en Deseo, uno de los venues más impactantes de la ciudad.

Qué es El Club de la Cumbia

Nacido en Uruguay en 2019, El Club de la Cumbia surgió como una propuesta alternativa para quienes buscaban salir a bailar en horarios accesibles y con un contenido diferente.

El evento apunta a un público amplio que no encontraba su espacio en la noche tradicional, combinando la esencia popular de la cumbia con una estética moderna y toques nostálgicos.

Foto: prensa

Foto: prensa

La particularidad de este after es su formato híbrido: la banda residente Cumbia Club, compuesta por 11 músicos en escena, interpreta en vivo grandes éxitos de la cumbia latinoamericana y villera, con una impronta eléctrica que fusiona lo clásico con lo trendy.

A esto se suman artistas sorpresa de distintos géneros que se cruzan con la banda para generar colaboraciones únicas e irrepetibles.

Foto: prensa

Invitados de lujo y una experiencia multisensorial

En su primera edición en Buenos Aires, celebrada en junio, El Club de la Cumbia contó con la participación de figuras como Miss Bolivia, Juan Kartun y Axel Fiks, quienes se animaron a reversionar sus temas en clave cumbiera. La propuesta no solo sorprendió al público, sino que dejó la vara alta para lo que será esta segunda edición.

Entre los artistas que ya formaron parte del Club se encuentran grandes nombres como Natalia Oreiro, Emiliano Brancciari (No Te Va Gustar), Rubén Rada, Agustín Casanova (Marama), Julián Kartún (El Kuelgue), Santiago Motorizado, Bersuit Vergarabat, Los Pericos, Lucas Sugo, El Reja, Matías Valdez y Los Cumbia Stars (Colombia), entre otros.

Además de la propuesta musical, el evento ofrece una experiencia completa con ambientación temática, juegos, food trucks, propuestas gastronómicas variadas y una producción artística de alto nivel.

Cómo conseguir entradas

Las entradas ya están disponibles y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que generó la primera edición.

Para asegurarte tu lugar en la pista, podés comprar los tickets a través del enlace oficial disponible en las redes sociales de @cumbiaclub y @deseobsas.