Sabrina Carballo se descompesó en un desafío de El Hotel de los Famosos y Pampita debió socorrerla: "Acostate y levantá las piernas"

En medio de la adrenalina por intentar llevarse el mejor tiempo en el laberinto de El Hotel de los Famosos y ganar a Imanol Rodríguez y Locho Loccisano para evitar quedar nominada, Sabrina Carballo le puso el cuerpo al desafío y sufrió una descompensación tras lastimarse.

“Cuando salgo del juego, me saco el guante para ver si tenía el dedito y veo sangre. Ahí dije, mi mamá siempre me dice ‘cuando te estás por desmayar, tirate al piso así no te desnucas’”, señaló, después de que se sintiera mal.

“Creo que me va a bajar la presión. Me agarré el dedo con la puerta”, atinó decir. Y Carolina “Pampita” Ardohain no dudó en reaccionar rápidamente: “¡Ay, ay, ay, acostaste por favor y levantá las piernas! Ahí viene la chica”.

Por su parte, el Chino Leunis también salió a auxiliarla: “¡Agua, por favor!”, pidió casi al mismo tiempo que una médica ingresaba al campo de juego para revisarla.

¡Fue solo un susto!