Rusherking hizo un fuerte descargo sobre las críticas y los haters en las redes: "En el peor momento como sociedad"

Rusherking sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir a través de sus stories un fuerte descargo por los comentarios negativos que lee en redes sociales.

La expareja de China Suárez se angustió al ver cómo los usuarios critican con maldad los cuerpos de los demás y llamó a la reflexión haciendo hincapié en que estamos "en el peor momento como sociedad".

"Me pone muy triste levantarme y leer comentarios tan ofensivos y destructivos hacia cualquier persona con total impunidad. Creo que estamos en el peor momento como sociedad, lastimando al de al lado sin saber verdaderamente qué siente esa persona", comenzó, reflexivo.

RUSHERKING FULMINÓ A QUIENES CRITICAN LOS CUERPOS DE LOS DEMÁS

"¿Por qué se preocupan tanto por el físico de alguien? ¿Por si les parece lindo o feo, por su sexualidad, por la forma en la que viste? Ojalá los y las que hacen esto puedan resolver sus conflictos internos y dejar vivir en paz a las personas que no les hacen nada...".

"Si alguien que me sigue se comporta de esta manera, le quiero hacer saber que no me representa ni me identifica. Quería compartirles este texto con lo que pienso, ojalá sirva de algo", cerró Rusherkig, contundente.