Rosita de Pasión deja el espectáculo para dedicarse a la política: “Camino la Provincia hace 20 años”

Tras 15 años interpretando a Rosita de Pasión, Gaby González reveló que dejará de lado su carrera artística en marzo para dedicarse a la política al lado del diputado Diego Santilli, por lo cual dejará de aparecer en Pasión de sábado.

"Estoy en la política hace muchos años, hasta he sido autor de algunas herramientas que se presentaron en el Congreso, como Pancitas llenas. Vengo caminando la Provincia de Buenos Aires hace veinte años y siempre fui una persona solidaria, algo que me inculcó mi viejo”, le dijo a Teleshow.

“Ahora que con Rosita logré una imagen a nivel nacional, quiero aprovecharlo para usarlo como plataforma política. Tenemos un equipo grande con una abogada, un agente de turismo, un contador, y hasta un comisario para entender un montón de áreas que están bastante relegadas en la política”, agregó González.

Más sobre este tema Ezequiel Giménez, cantante del grupo de cumbia Malagata, fue detenido: está acusado de abusar de sus sobrinas

ROSITA DE PASIÓN CONTÓ POR QUÉ DEJA SU CARRERA ARTÍSTICA

"En los últimos 18 meses estuve trabajando cerca de Diego Santilli, con toda su gente en diferentes partidos del Gran Buenos Aires, en los partidos de Quilmes, Pilar, Almirante Brown, entre otros, uno viene trabajando con comedores, centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes de barrio”, señaló, antes de reconocer lo mucho que le debe a su personaje.

“Tengo las satisfacciones que me ha dado el personaje fueron maravillosas. Y también Rosita de Pasión está muy arraigada en un sector de la sociedad que es el que me gustaría defender cuando me meta en la política”, agregó, en referencia a una presunta candidatura a diputado en el futuro cercano.

El actor también se quejó de la dura temporada que se vive en el verano cordobés, donde viajó como parte de El juego de Carlos Paz, un musical en el que comparte cartel con Diego Reinhold, Mónica Farro, May Alexander, Milton Ré. “No es lo que nos habían prometido”, recalcó.