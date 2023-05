Romina Uhrig detalló qué cirugías se hizo y por qué: "De chica me sentía insegura"

La visita de Silvina Luna a A la Barbarossa disparó un tema en el panel que fue el de las cirugías estéticas, y por eso Georgina aprovechó la visita de la ex Gran Hermano 2022 Romina Uhrig para preguntarle por sus retoques.

“Yo me hice varias cirugías”, reconoció una vez más Romina, y detalló: “me hice las de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastia. Como no tengo una linda piel, me habían quedado muy feas la panza y las mamas”.

Asimismo, Romina contó que no todos los procedimientos a los que se sometió salieron bien. “Cometí un error grande, recuerdo que, por querer verme mejor, me hice eso de que te pinchan la nariz y te la levantan”, dijo, en referencia a una rimodelación.

Más sobre este tema Caramelo, el perro de Romina Uhrig, fue a la peluquería canina y salió irreconocible: "Quedó hermoso" Romina Uhrig explicó por qué dejó de seguir a Julieta Poggio en las redes y generó polémica

ROMINA UHRIG REVELÓ CUÁNTAS CIRUGÍAS ESTÉSTICAS SE HIZO Y POR QUÉ

“Me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta”, contó la exdiputada, que explicó que tuvo que someterse a otra operación para lograr ese resultado, y defendió su postura de “verse bien”.

“Está bien (operarse) si uno se siente bien, pero también hay que ver con qué médico. Eso es muy importante, un médico de confianza”, acentuó la pareja del exintendente de Moreno Walter Festa, mientras recalcaba una vez más que tiene “una piel feísima”.

“De chica me sentía insegura. El otro día hablaba de eso con los chicos en un programa, como que se me criticó mucho porque no mostraba en la casa, pero también soy una persona de estar mostrando, no me gusta; y aparte porque tengo una nena de 12 años y pienso qué le dirían”, cerró Romina.