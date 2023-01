Romina encaró con todo a Daniela en Gran Hermano 2022: "Sos muy mentirosa"

Los votos que mandaron a Thiago a la nominación de Gran Hermano 2022 y que terminaron con él como el último eliminado fueron eje de conflicto entre Romina y Julieta quienes enfrentaron a Daniela.

En una charla a solas, enfrentaron a Vengañela por haberles mentido a una con que no había nominado al joven cartonero, lo que generó desconfianza especialmente en La Dipu. “A ella me dijiste que lo votaste a Thiago y a mí me dijiste que no. A mí me dijiste una cosa y a ella, otra. Eso nos genera desconfianza. A alguna de las dos nos mentiste”, la encaró Romina.

“No lo puedo decir. Es un tema de Thiago y mío”, alcanzó a decir Daniela, agobiada. “Le mentís a ella y me mentís a mí. Nosotras nunca te mentimos. No está bueno que mientas porque quiere decir que no confiás en nosotras”, la cruzó la exdiputada.

Romina: "Dani, sos muy mentirosa. Perdón que te lo diga. Sos muy mentirosa y la otra vez hiciste lo mismo". G-plus

TREMENDO CRUCE DE ROMINA CON DANIELA EN GRAN HERMANO 2022

“Jamás les voy a ir por atrás”, alcanzó a decir Pestañela, pero Romina fue muy a fondo. “Dani, sos muy mentirosa. Perdón que te lo diga. Sos muy mentirosa y la otra vez hiciste lo mismo”, arrojó, durísima.

“Bueno, escuchame. Yo sí le di un voto a Thiago y le clavé la espontanea a Thiago y muchas cosas más que él sabe”, terminó reconociendo. “¿Pero por qué no confiás en mí?”, insistió su amiga, con Julieta en silencio sin intervenir. “No puedo ponerme de novia, no puedo tener relaciones sexuales. Todavía tengo un límite porque yo no sé si salgo y él sigue jugando conmigo o no”, explicó.

En ese momento en el ciclo de Santiago del Moro recordaron el motivo que había dado Daniela para no querer reconocer la verdad a Romina. “La amo, pero Romi tiene un defecto y es que se le escapan las cosas. Ella se lo va a contar a Alfa y Alfa se lo va a contar a toda la casa”, había dicho.

Al final, terminaron las tres abrazadas y con dos gestos muy potentes. “Lo van a entender cuando salga”, aseguró Daniela, entristecida. Mientras Romina le daba un beso en la frente y la producción musicalizaba el momento con la música de El Padrino.