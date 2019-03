En las últimas horas, René “Residente” Pérez sorprendió a sus tres millones de seguidores de Instagram con una romántica foto. El cantante blanqueó su nuevo romance con la modelo Kasia Mónica con una bella postal en su cuenta personal de la red social.

“Beso a primera vista / Kiss at first sight @kasiamonica”, escribió el artista en castellano y en inglés, en la tierna postal que compartió en su cuenta oficial de Instagram, a modo de presentación oficial. Pero eso no fue todo…

Residente le dedicó a su nueva pareja una romántica primera frase pública cuando una seguidora le comentó a la modelo que lo “tratara bien”. “No solo me trata bien, sino que me da paz. El disco saldrá más rápido”, respondió sin vueltas y súper enamorado el cantante.

La última pareja conocida del cantante fue la actriz argentina Soledad Fandiño, de quien se separó a fines de 2017, luego de siete años de amor y un hijo en común, Milo (4). ¡Que viva el amor!