Rocío Rial rompió el silencio contra Morena Rial: "A Silvia D'Auro la odio menos que ella porque me analizo"

Si bien no se había pronunciado sobre Jorge Rial desde el día en que el periodista sufrió un infarto de miocardio estando en Colombia, este lunes Rocío decidió romper el silencio luego de aplicarle un bozal legar a su hermana Morena, a quien fulminó frente a cámara.

Rocío fue a buscar a su padre a Ezeiza, donde llegó proveniente de Madrid con su pareja, la escritora María del Mar Ramón, y a su regreso habló con A la tarde y aseguró que odia menos a Silvia D´Auro, su madre adoptiva que la abandonó hace diez años, que su hermana Morena.

Rocío dijo que no tiene relación con su hermana porque “no le parece (bien) las cosas que anda hablando”. “Me parece perfecto que hable de ella, aunque hable mentiras. Y por hablar de mí y de mi historia, salió el bozal legal”, confirmó la joven.

ROCÍO RIAL SE DIFERENCIÓ DE MORENA CON RESPECTO A SILVIA D´AURO

“No quiero que me mencionen a mí o mi historia, presente o futuro; y el otro diciendo que fui parte de entongues de los cuales no tiene la más mínima idea porque yo con él no hablo hace diez años”, dijo Rocío, en referencia a Luis Ventura que la escuchaba en estudios.

Respecto a Morena, Rocío aseguró que “le rompe mucho las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente” que “no le importa”. “Me parece que no importa la que pidas después, cuando se le pase la locura, de esto no se vuelve”, advirtió la hija menor de Jorge Rial.

Pero fue a la hora de explicar sus sentimientos por Silvia D’Auro, que Rocío tiró una fuerte frase contra Morena.

“Silvia quedó en el pasado. Desde 2012 que no tengo relación. La vi una vez, creo, en 2016 y después no la vi más”, dijo y explicó que siente “un poco menos de odio profundo que Morena, pero porque yo voy al psicólogo”, en referencia al menosprecio de su hermana por esos profesionales.