Roberto Pettinato habló sobre el incendio en el departamento de su hijo Felipe

Felipe Pettinato tuvo que ser internado de urgencia en una clínica privada tras haber inhalado monóxido de carbono en un incendio. Y su papá, Roberto Pettinato, habló sobre su salud en diálogo con su ciclo de Pop Radio.

“Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Yo me levanté a la mañana para hacer el programa, empecé a hablar con el productor, y me enteré de una cosa desopilante porque me enteré a esa hora”, expresó y generó polémica por el tono de sus declaraciones sobre el tráfico hecho, en el que murió un amigo de Felipe.

“Lo único que sé es que hablé con Tamara y Felipe está bien. Creo, dicen por ahí, que hubo un muerto y tres heridos. En fin. Etc, etc, etc. Obviamente, yo no voy a creer en la prensa porque está infectada del amarillismo de toda la vida. Entonces, no puedo creer en eso”, aseguró el conductor.

“¿Ustedes dirán por qué no voy a verlo a Felipe? Porque encima estoy en casa con Covid. Es una cosa desopilante. ¿Qué vamos a hacer?”.

Y agregó con sarcasmo: “Por favor, crean el 30 por ciento de lo que vaya a decir la prensa amarilla, porque ahora van a hacerse la gran fiesta sanguinaria”.

LA REFLEXIÓN DE ROBERTO PETTINATO TRAS LA INTERNACIÓN DE SU HIJO

"Muchas veces pasan estas cosas en la vida", cerró Roberto aclarando que irá a visitar a Felipe cuando tenga el alta de coronavirus, ya que hoy por hoy está aislado en su casa.

Vale recordar que Felipe inhaló monóxido de carbono en un incendio que se desató en un edificio en Belgrano, durante una reunión entre amigos; dos personas más fueron internadas y otra murió.