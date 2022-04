Revelan el plan de Camila Homs tras su polémica separación de Rodrigo de Paul

Luego de que Camila Homs compartiera algunos detalles de cómo es su presente tras su mediática separación de Rodrigo de Paul (con quien tiene a sus hijos Francesca, de 3; y Bautista, de 9 meses) en pleno desfile donde varios medios fueron a buscarla para tener su palabra sobre el incipiente romance de su ex con Tini Stoessel, Luli Fernández contó cómo será el futuro de la joven.

Todo comenzó cuando Mariana Brey opinó en Socios del Espectáculo sobre cómo debería encarar Camila esta nueva etapa: “Para mí, ella tiene que aparecer más porque es una chica que era modelo, ¿verdad?”, indagó.

A lo que Luli informó: “En realidad, no. Ella estaba con Rodrigo desde tan chiquita, y se fue a vivir afuera con él, que en uno de los mensajes que me mandó me contó que este era su gran sueño y que de verdad quiere trabajar como modelo”.

“La desgracia abre la puerta de la oportunidad. Así que la realidad es que ella esta chocha con esto y se quiere lanzarse al modelaje al cien por cien. Creo que va a trabajar un montón”, cerró la panelista, augurando una gran carrera para Homs.