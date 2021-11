La reacción de Nicole Neumann cuando le preguntaron por el supuesto embarazo de Cubero y Viciconte: "Yo no estoy enterada"

En medio de las repercusiones que generó la noticia sobre el supuesto embarazo de Mica Viciconte y Fabián “Poroto” Cubero –quienes esperarían a su primer bebé y ya habrían decidido llamarlo Luca- Nicole Neumann no le esquivó a la pregunta obligada del cronista de A la tarde, el ciclo que se transmite por América.

Así fue las preguntas del cronista del ciclo a Nicole y la reacción que tuvo la modelo:

Cronista: -Una de las noticias bombas del día tiene que ver con que Cubero va a ser padre…

Nicole: Ah, ¡no sabía! Me estaría enterando por ustedes si es así.

C: -Va a ser padre de un varoncito.

N: -Bueno. Siempre son bienvenidos los bebitos.

C: -¿Te tomó por sorpresa esta noticia? ¿Te gusta?

N: -Sí, sí. Yo no estoy enterada, así que ni idea.

C: -¿Qué consejos le darías a Cubero que, si bien ya tiene experiencia (ya que tiene a Allegra, Indiana y Sienna con Neumann), va a ser su primer hijo varón?

N: -No, consejos les doy a mis amigas o a quien me lo pida… nada que ver. No sé.

C: -¿Y a Mica qué consejos le darías?

N: -A mis amigas… Cada uno tiene que vivir la maternidad, no hay ningún librito. Cada uno vive la maternidad y la paternidad como lo siente.

C: -¿Es fácil la maternidad?

N: -No, no es fácil. Bueno, tiene de todo. También hay mujeres que les cuesta más, otras menos; pero fácil no es. Es mucha responsabilidad siempre criar un hijo, educarlo, inculcarle valores. Por lo menos yo lo viví así.

