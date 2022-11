La reacción de Mora, la última eliminada de Gran Hermano, tras las polémicas declaraciones de Nancy Pazos: "Estoy acostumbrada"

Luego de la fuerte polémica que generó la nota que le dio Nancy Pazos a LAM analizando los motivos que llevaron a la eliminación de Mora Jabonirsky de Gran Hermano 2022, la última eliminada de reality de Telefe dijo lo suyo.

“Obviamente, está mal. Pero estoy un poco acostumbrada a que me confundan con un varón, que me confundan con que soy una persona lesbiana, que esto y lo otro”, comenzó diciendo la joven en su paso por el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“A mí no me parece absolutamente ningún insulto que me digan que soy lesbiana ni mucho menos. Qué sé yo, me gusta mi imagen y me gusta cómo soy físicamente”, agregó, dejando en claro su firme postura.

Por otro lado, Mora reveló que nunca se sintió incómoda con sus compañeros: “A mí, nunca nadie me hizo preguntas sobre mi aspecto físico, ni nada. Quizás, al principio te tenían dudas si tenía novio o novia, pero más que eso, cero. Igual, también había comentarios homofóbicos, pero yo también a lo que me exponía siendo una mujer con un novio, con pelo corto, y encima en una relación abierta, chau”.

“Yo sabía que había mucha gente que no lo iba a aceptar y no tienen que aceptarlo porque yo no le estoy pidiendo permiso a nadie para nada”, cerró la entrevistada, que dio detalles de cómo vivió esta experiencia.

NANCY PAZOS, POLÉMICA SOBRE LA SALIDA DE MORA DE GRAN HERMANO 2022

Para la panelista de A la Barbarossa, Nancy Pazos, la misionera no solo jugó mal, sino que hubo votos de aquellos a los que las minorías les molestan: “Mora no tiene ni una belleza ni un discurso hegemónicos y eso es algo que un sector del público ve como algo negativo”, lanzó.

“Eso se va sumando un montón de situaciones en las que seguramente las luchas del feminismo y las minorías que alzaron su voz de manera estrepitosa, a mucha gente ha molestado y por eso se la cobran”, continuó Pazos.

Mora “es una chica resiliente que ha sobrevivido a la muerte de su papá y su mamá, pero esas son cuestiones que quedan de lado por una cuestión hasta estética, hasta fuerte”. Digo: Mora no se sabe si es hombre o mujer en su aspecto, y eso molesta”, manifestó.

Y siguió con su relato: “El día en que sacamos a sus amigos, y los chicos hablaban en inclusivo, dije ‘chau, afuera Mora’. Solo por los amigos hablando en inclusivo. Fue lo que sentí, no fue lo que hubiera pensado ni votado”, señaló.

“Realmente creo que, para programas tan masivos, que hablan de la sociedad entera, nosotros estamos en las cavernas. Si Mora tuviera lo físico que tiene Coti, (…) y un afuera más frívolo, la gente no la tendría tan identificada”, agregó, y explicó que “para la gente antigua molesta lo que es una indefinición sexual”, prosiguió.

Por último, la panelista explicó cuál fue el error de Mora al entrar a la casa portando el estandarte de las minorías: “Somos productos del algoritmo: la rede social te va leyendo lo que te gusta y te refleja que todos piensan como vos hasta que un día te estrolás”.