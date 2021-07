La reacción de Leiva cuando le preguntaron a Karina si tendría algo con el productor de ShowMatch con el que sale: "¿Tengo acá a la verdadera amiga traidora?"

Luego de que una foto de Ángela Leiva con Francisco Caivano –productor de ShowMatch- sirviera de prueba para que blanqueen que están comenzando una linda relación, Karina La Princesita también se refirió al joven ¡y su colega reaccionó en vivo!

“Karina, recién veíamos imágenes tuyas de aquel Bailando en el que te querían enganchar a Fran y ahora terminó con Ángela Leiva”, comenzó diciendo Lizardo Ponce en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Pero, rápidamente, la artista dijo lo suyo: “Sí, pero lo mío no fue como lo de Ángela, nada que ver. Fran no me escribió nunca y yo tampoco a él, nunca hablamos nosotros. Eso que pasó fue porque Flavio Mendoza, que en su momento era jurado, tiró como que pasaba algo calculo que para armar una previa”.

Tras escucharla, Martín Salwe fue al hueso con su pregunta: “¿Es fachero Fran para vos?”. A lo que La Princesita respondió: “Sí, es lindo. Acá son todos facheros”.

“¿Estarías con Fran vos?”, insistió el cronista, lo que desembocó en una pausa de Karina: “No, no”, afirmó. Por último, tras sonar el famoso hit Amiga traidora de Leiva, Ángela cerró, pícara y entre risas: “¿La verdadera amiga traidora la tengo acá?”.

¡Qué momento!