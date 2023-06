La reacción de García Moritán ante la idea de Pampita de tener más hijos: "Vamos a ver"

En julio de 2021, Pampita dio a luz a Ana, su primera hija con Roberto García Moritán; y si bien en los meses siguientes se mostró algo reacia a darle otro hermanito a la beba, ahora parece haber cambiado de opinión, y la reacción del legislador quedó captada por Implacables.

Tal como suele hacer durante la semana, Maru Leone fue a entrevistar a integrantes de la farándula a la salida de la productora en la que trabaja Pampita, y la modelo contó lo bien que la pasa junto a Guido Kaczka.

“Disfruto mucho, me encanta el programa de Guido, riendo, me emociono, lloro. Es un placer, y además”, explicó Pampita, que varios días a la semana integra el jurado del ciclo de eltrece. me encanta que lo ve toda la familia en la casa.

GARCÍA MORITAN REACCIONÓ ANTE LA POSIBILIDAD DE SER NUEVAMENTE PADRE JUNTO A PAMPITA

Además, Pampita contó que no concibe la manera de tener una familia si no es que se amen entre todos. “Es como que somos todos de todos”, dijo, en referencia a que todos sus integrantes se cuidan entre ellos con cariño.

Cuando Maru notó que atrás suyo estaba Roberto García Moritán esperando a que la modelo saliera de su trabajo, le preguntó sobre la posibilidad de tener un segundo bebé juntos. “¿Cerramos fábrica Caro?”, dijo la cronista.

“No sé, preguntale acá al señor”, esquivó ella, y Leone le hizo caso, y la reacción del legislador le dio a entender que en cualquier momento se viene el anuncio, pero entonces Pampita lo mandó al frente.

“¿Qué dice? ¿Cerramos?”, insistió Maru. “Vamos a ver, vamos a ver. Yo todavía esa puerta no la cierro, pero me cuesta convencerlo ahí, del otro lado”, cerró Pampita.