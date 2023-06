La reacción de Coti Romero al ver llorar al Conejo por la separación: "Me río de los nervios"

Luego de que se conociera que Alexis “el Conejo” Quiroga y Coti Romero le pusieron punto final a su noviazgo, el joven dio una nota a LAM compartiendo su dolor por esta decisión y no pudo evitar quebrar en llanto al volcar sus sentimientos frente a la cámara. Y lejos de llamarse a silencio, la exhermanita reaccionó.

“No me gusta ver esta nota”, comenzó diciendo Coti después de que el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito por América, Alejandro Costelo, le mostrara las declaraciones de su ex desde un celular.

“Me pongo nerviosa. No entiendo por qué dio la nota. Yo sé que no estábamos más juntos, pero creo que nos podríamos consultar porque es una relación que teníamos nosotros”, agregó.

“Entiendo que, si fue lo que le salió en el momento, tenía que descargar. Pero me duele y me pone nerviosa. Me río de los nervios”, cerró la entrevistada.

COTI ROMERO ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DEL CONEJO Y CONTÓ LOS MOTIVOS

Luego de que sonara con fuerza el rumor de una crisis entre ellos, finalmente Ángel de Brito confirmó que Coti Romero y Alexis Quiroga (los exparticipantes de Gran Hermano 2022 que se conocieron y enamoraron en el reality de Telefe) le pusieron punto final a su historia de amor.

“Se separaron de manera bastante compleja, porque siempre hay uno que no se quiere separar en la relación y eso es casi de manual, nuestra amiga y angelita Coti y el Conejo”, comenzó diciendo el conductor de LAM al aire.

“Esto se da en vísperas del Bailando y no es prensa porque estuve investigando. Le hicimos una nota a él y se larga a llorar así que, evidentemente, es el que no se quería separar”, agregó, recordando que ambos serán parte del programa que está preparando Marcelo Tinelli y que está a poco de debutar por América.

Tras hacer público esta noticia, Coti recurrió a las redes y contó en primera persona que ya no está en pareja: “. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.