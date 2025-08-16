La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 18 hasta el 22 de agosto del 2025.

LUNES

Aries: Resuelven lo que dejaron pendiente y, con la luna en Géminis, delegan lo necesario para impulsar sus proyectos. Sabiduría en el dinero y tiempo de apostar a lo nuevo. Este impulso mental los lleva a planificar con claridad, detectando oportunidades.

Tauro: La luna en Géminis les brinda armonía en el amor, beneficios en el trabajo y apoyo de la pareja para crecer laboralmente. Iluminación y fortalecimiento de vínculos afectivos. Es un momento propicio para tomar decisiones que mezclen el corazón y la razón.

Géminis: La luna en su signo favorece el análisis de su profesión y abre ideas para el futuro con todo a favor. Mejoras en relaciones y conversaciones pendientes que se concretan. Su ingenio y adaptabilidad les abren caminos inesperados.

Cáncer: Deberán enfocarse en una cosa por vez, ya que tanta comunicación puede confundir sus emociones con la luna en Géminis. Corten de raíz lo innecesario para dar lugar a lo nuevo. Escuchar su voz interior les permitirá distinguir entre lo que es real.

Leo: Con la luna en Géminis, organizan planes que los renuevan y consideran estudios o nuevas actividades. Triunfos profesionales asegurados. Este es un ciclo para mostrarse al mundo, ganar visibilidad.

Virgo: La luna en Géminis les acerca a alguien con quien comparten intereses y curiosidad. Superan retos laborales con flexibilidad. Aprovechen para establecer vínculos que combinan afinidad personal.

Libra: Con la luna en su signo, reciben las mejores respuestas laborales y comunican con inteligencia. Crecimiento empresarial gracias a su rendimiento. Su equilibrio natural será clave para cerrar acuerdos y ganar estabilidad a largo plazo.

Escorpio: Con la luna en Géminis, encuentran respuestas internas y se abren puertas en lo profesional. Paz interior y estabilidad emocional. Su intuición se combina con oportunidades concretas que consolidan su camino laboral.

Sagitario: Disfrutan y confían en la vida con la luna en Géminis, enfocándose en lo que desean hacer. Retoman el diálogo y planean un encuentro en pareja. El optimismo y la flexibilidad serán su mejor carta para atraer buenas noticias.

Capricornio: Organizan un viaje con la pareja y proyectan un futuro lleno de ideas gracias a la luna en Géminis. Nuevos descubrimientos que abren el corazón. Abrirse a experiencias distintas les permitirá disfrutar sin perder de vista sus metas.

Acuario: Surgen viajes laborales que se comparten con socios y llegan noticias motivadoras con la luna en Géminis. Justicia en las relaciones públicas. Su red de contactos se fortalece, generando alianzas estratégicas para el futuro.

Piscis: La luna en Géminis les impulsa a confiar en sí mismos y en sus conocimientos laborales. Precisión comunicativa que trae ganancias. Es tiempo de mostrar sus talentos con seguridad y dejar que el mundo vea de lo que son capaces.

MARTES

Aries: Cambios en la familia con la luna en Cáncer, tus padres toman un lugar importante. La justicia juega a tu favor en los proyectos de pareja. También es momento de reforzar la comunicación familiar y equilibrar tus responsabilidades con tus deseos personales.

Tauro: Aumenta tu popularidad en el trabajo y tomas clases que faltaban para cerrar un proyecto. Número uno en el amor y en la capacidad de dar. Tu crecimiento profesional se acompaña de vínculos más sinceros y oportunidades de mostrar tu talento.

Géminis: Haces sacrificios por alguien querido que te necesita; es clave estar junto a la persona que amas. Recuperas el diálogo con la familia. Tu magia en la palabra abre caminos. La empatía será tu gran fuerza para resolver tensiones y generar acuerdos positivos.

Cáncer: Cambios repentinos en el trabajo; logras superar un proyecto complicado con éxito gracias a la luna en tu signo. Deja que las cosas fluyan. Abrirte a lo inesperado te llevará a resultados que superan tus expectativas.

Leo: Combinación perfecta para el amor; en pareja disfrutan de un romance renovado. Todo lo que desees en el amor hoy es posible.La energía afectiva se potencia y te impulsa a abrirte a experiencias más profundas y sinceras.

Virgo: Todo lo que ocurra lo asumes con alegría; un nuevo proyecto laboral puede concretarse ahora. La sabiduría y el amor están presentes en tu vida. Tu dedicación encuentra recompensa y recibes apoyo inesperado para avanzar.

Libra: Intercambio de proyectos y palabras; la luna en Cáncer demora tus acciones. Tienes el mundo en tus manos, lo que quieras lo puedes lograr. Es un momento para ajustar estrategias y esperar el momento justo para dar el próximo paso.

Escorpio: Tu pareja te respalda en tu profesión; con la luna en Cáncer todo mejora. Un viaje une a la pareja en un proyecto económico. Fortalecer la unión afectiva te dará la base para tomar decisiones más firmes y ambiciosas.

Sagitario: Esclavitud laboral que te beneficia a futuro; das todo por tu carrera para destacarte. Estabilidad y avance en lo que hoy construyes. La disciplina y la constancia serán las claves que te abrirán las puertas más grandes.

Capricornio: Personas muy queridas están lejos; es momento de ir a buscarlas. Acción, voluntad y trabajo en movimiento. Reconectar con tus afectos será tan valioso como los logros que consigas en tu labor.

Acuario: Haces algo personal que te eleva y te acerca a lo que más deseas. Tu luz inspira y da fuerza a los demás. Es un tiempo para confiar en tu autenticidad y usarla como motor de nuevos comienzos.

Piscis: Día de bienestar; la luna en Cáncer te acerca a tu gente. Decoras tu hogar con energía renovada. Rompes estructuras y cambias tu forma de pensar. Este impulso renovador abre espacio para una vida más libre y en sintonía con lo que amas.

MIÉRCOLES

Aries: Te destacas con la luna en Leo y ayudas a tus socios en un proyecto laboral. Empiezas un plan en tu casa a largo plazo. Hoy tu liderazgo brilla y te impulsa a tomar decisiones concretas que benefician a todos.

Tauro: Con luna en Leo tu ser más poderoso aparece y lo aplicas en tu trabajo y en tu hogar. El dinero te da tranquilidad. Aprovecha para mostrar tu capacidad de organización y disfrutar de la estabilidad que construyes.

Géminis: La luna mejora tu trabajo y tus deseos de desarrollo profesional. Desafíos personales y laborales. La clave será mantener tu versatilidad para convertir cualquier reto en una oportunidad de avance.

Cáncer: Una sorpresa te cambia el día y tus planes; hoy logras lo que decidas. Tus intuiciones son favorables y das en la tecla. Confía en tu instinto, pues sabrás elegir el momento perfecto para actuar.

Leo: Con luna en tu signo es un día espectacular para activar proyectos y mejorar el trabajo. Ganas con inversiones y alcanzas un triunfo. Tu magnetismo abre puertas y tu constancia asegura que llegues a la meta que te propongas.

Virgo: Excelente día para el trabajo, con más oportunidades de las que esperabas. Organizas un nuevo proyecto que te expande laboralmente. La claridad mental será tu herramienta para concretar planes y ganar autoridad.

Libra: La suerte te acompaña en asociaciones laborales; revisas propuestas pendientes con la luna en Leo. Premio merecido. Es un momento ideal para cerrar acuerdos que te den estabilidad y proyección.

Escorpio: Planes para ordenar el trabajo y emprender una nueva idea. Recibes reconocimiento merecido. Tu estrategia y paciencia darán frutos visibles en el plano profesional.

Sagitario: Tu trabajo con otros requiere diplomacia y se cumple lo propuesto. Pequeños logros laborales que te hacen avanzar. El optimismo y la colaboración serán la clave para mantener el ritmo del éxito.

Capricornio: Los proyectos se iluminan y conoces a la persona que te ayuda a crecer. Aparecen ganancias laborales. El reconocimiento llega acompañado de nuevas oportunidades para expandir tu influencia.

Acuario: La espera terminó, lo que no se dio hasta ahora no se dará; borrón y cuenta nueva con la luna en Aries. Tu fuerza está en tu inteligencia. Aceptar el cambio te libera y abre espacio para proyectos más alineados contigo.

Piscis: Encuentras una salida nueva y un proyecto de viaje que te entusiasma con la luna en Aries. El poder está en los nuevos planes y en tus inversiones. Tu creatividad y fe en lo que viene serán el motor para construir algo duradero.

JUEVES

Aries: El Sol en Virgo impulsa el trabajo y lo vuelve más concreto y seguro. Los proyectos se analizan y se realizan. Venís sembrando mucho trabajo y la cosecha es favorable. Este es el momento de ver resultados claros y valorar cada paso que diste para llegar aquí.

Tauro: En el trabajo mejoras los resultados porque la actitud positiva del Sol en Virgo te acompaña para analizar y ordenarte. Justicia a favor en el trabajo y cobras deudas pendientes.Tu constancia y paciencia serán recompensadas con estabilidad y reconocimiento.

Géminis: La entrada del Sol en Virgo te lleva a mirar tu interior y analizarte mejor. Es tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre tu ser. Un momento perfecto para desconectar de lo superficial y reconectar con lo esencial.

Cáncer: El Sol en Virgo te da energía en cualquier lugar y te ayuda a mejorar. Sensibilidad para captar las mejores oportunidades laborales y predisposición hacia los demás. Por todo lo que das recibes un gran apoyo. Las relaciones que hoy fortalezcas te abrirán caminos importantes mañana.

Leo: El Sol pasando a Virgo te acompaña en el desarrollo laboral y mantiene tu buena energía. Los planes de trabajo se celebran y se producen con éxito. Tu liderazgo se combina con una visión práctica que asegura resultados sólidos.

Virgo: Serás elegido para cambiar lo que haya que cambiar; el Sol en tu signo te da la posibilidad de brillar más. Las oportunidades se abren y son para aprovechar. Este ciclo marca un renacer personal y profesional que no debes desaprovechar.

Libra: Con el Sol en Virgo te animas a planificar un viaje con tu pareja y se activan planes laborales. Nuevos proyectos en equipo te estimulan a seguir con fuerza. El equilibrio entre lo personal y lo laboral será clave para avanzar.

Escorpio: El Sol en Virgo es uno de los mejores momentos del año; este signo te comprende y apoya. Puedes dominar cualquier problema, especialmente de salud. Tu intensidad se canaliza en acciones concretas que generan bienestar.

Sagitario: Lo más importante es el trabajo y con el Sol en Virgo lo logras. Te estructurarás y organizarás. Estás a la mitad de tu éxito, sigue haciendo lo correcto. Tu disciplina será la llave para alcanzar la meta que te propusiste.

Capricornio: Encuentras el lugar que te corresponde y es tiempo de sembrar para nuevos proyectos con el Sol en Virgo. Te sientas en el trono del éxito merecido. La firmeza y la visión a largo plazo te aseguran un crecimiento sostenido.

Acuario: Te apoyas en los demás para mantener una buena energía. Surgen nuevos proyectos laborales con el Sol en Virgo. Puedes pensar en un futuro mejor reconstruyendo. Tu capacidad de colaborar y adaptarte será fundamental para el avance.

Piscis: Confías en la familia para que te ordene y acompañe con el Sol en Virgo. Programas un viaje corto con buenas repercusiones. Es tiempo de equilibrar tus emociones y abrirte a experiencias enriquecedoras.

VIERNES

Aries: Tendrás novedades en las relaciones con la Luna Nueva. Surgen cambios que adaptas a tus proyectos. El trabajo te impone dedicación y logras darlo todo para tu vida material. Esta etapa será clave para demostrar tu resistencia.

Tauro: Tiempo para organizar un nuevo trabajo o idea en Luna Nueva en Virgo, se avecinan cambios. Es prioridad comprar un bien material. Tu estabilidad se fortalece con decisiones inteligentes y de largo plazo.

Géminis: Dedicas tu tiempo a tus planes laborales en los que te animas a abrir nuevas puertas. Una inversión o una compra te activan. La curiosidad y el ingenio serán tu motor para explorar caminos inéditos.

Cáncer: Recibes respuestas laborales y estás abierto a propuestas para sociedades y personas que mejoran tu vida. La Luna Nueva te ayuda a cambiar en el amor. Ordenas tu dinero para que la justicia te acompañe. Tu intuición será tu mejor guía para elegir alianzas duraderas.

Leo: El trabajo se encamina con la Luna Nueva que se acerca. Se presentan oportunidades para demostrar lo que vales. Compites por el lugar que deseas. Tu brillo natural atraerá la atención, pero deberás respaldarlo con acción constante.

Virgo: Tus proyectos se dan fácilmente con la Luna Nueva en tu signo. El trabajo te activa con pasión y da sus frutos. Este es tu momento para sembrar ideas con la certeza de que germinarán pronto.

Libra: Tienes pendientes en tu trabajo, pero tus ideas se renuevan con esta Luna Nueva. Organizas un viaje con tus seres queridos. El equilibrio entre el deber y el placer traerá grandes satisfacciones.

Escorpio: La Luna Nueva te da un cambio en tu pareja; lo nuevo viene de afuera, permítele la entrada. Un buen acuerdo con tu socio y planificas un viaje laboral. Abrir tu círculo a personas diferentes puede ser la clave para crecer.

Sagitario: Rearmas un nuevo equipo en la empresa gracias a la Luna Nueva, que te permite ir por nuevos caminos. Eres la suerte de la empresa en la que trabajas. Tu entusiasmo y visión contagian a los demás y aceleran los logros colectivos.

Capricornio: En ese lugar donde nunca te animaste, aparecen nuevas opciones en el trabajo con la Luna en tu signo. Te sientes bien personalmente y acorde a tu exigencia. La rapidez de los acontecimientos exigirá decisiones firmes y bien calculadas.

Acuario: La Luna Nueva te impulsa a analizar demasiado. Te aporta nuevas ideas y mejoras en los estudios. Tu comunicación es clara y precisa. Si canalizas bien tu pensamiento, podrás convencer e inspirar a otros con facilidad.

Piscis: La Luna Nueva en un signo de tierra activa el movimiento laboral, buenas comunicaciones y resultados. Ordenas tu vida económica. Los gestos de generosidad que hagas ahora se multiplicarán en el futuro.